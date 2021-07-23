التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين الجديدة.. فيديو

قال خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية، إن المواصلات التي تعمل في الدولة المصرية تعتمد علي السولار ولذألك لم يحدث في السولار أي زيادة سعرية، وسنقوم بتكثيف الحملات علي المواقف لمتابعة عدم زيادة أسعار أجرة المواصلات.



وأضاف قاسم خلال تصريحات تليفزيونية على قناة " الحدث اليوم " ، أن أي سائق سيقوم برفع أجرة المواصلات عن تعريفتها الأساسية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لعدم الإضرار بالمواطنين، وهناك ملصقات يتم وضعها على سيارات الأجرة.

وأوضح قاسم، “أي مواطن يتعرض إلى زيادة في تعريفة المواصلات يمكنه أن يقوم بتقديم شكوى من خلال مبادرة ”صوتك مسموع " وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



قال خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 562 شكوى خلال أيام العيد وتم حلها 76%.

وأضاف خالد قاسم،، أنه يتم إشراك المواطنين فى وضع الحلول للمشاكل التى تواجههم.

وكشف متحدث التنمية المحلية أن 316 شكوى من الـ 562 شكوى خلال أيام العيد، كانت متعلقة بمشاكل القمامة.

وعن مشروع حياة كريمة قال متحدث التنمية المحلية: تلقينا طلبات للمشاركة في مبادرة حياة كريمة.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قال إن عدد الرسائل التي وردت للمبادرة منذ إطلاقها بلغت حوالي 353480 رسالة منها 67075 شكوى وتم حل حوالى 64424 شكوى بنسبة 96% وجارى حل 2651 شكوي.

واستعرض محمود شعراوي مجموعة من الشكاوي والاستغاثات التي تلقتها المبادرة خلال أسبوع أجازة العيد حيث نجحت الوزارة في حل العديد من تلك الشكاوي مما لاقى اشادة واستحسان من المواطنين بمختلف المحافظات، ومن تلك الشكاوي قامت المبادرة بالتواصل مع الجهات التنفيذية بقنا وشركة المياه والصرف الصحي لحل مشكلة إصلاح كسر ماسورة مياه بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا ليلة عيد الأضحى.

كما تواصلت المبادرة مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة لحل مشكلة تراكم كميات من القمامة والمخلفات بشارع الهرم، وعلى الفور تم الدفع بمعدات وسيارات رفع القمامة والمخلفات وحل المشكلة.

كما تواصلت "صوتك مسموع" مع الجهات التنفيذية بمحافظة بنى سويف لحل مشكلة من أحد المواطنين تراكم القمامة والمخلفات بشارع الرى بمركز ببا حيث تم الدفع بسيارات ومعدات القمامة وإزالة المخلفات..

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالاتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى .



و جاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل ( كوفيد – 19 ) و تخفيض إنتاج .



أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 12 % و ثبات فى سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد - 19 ) وكذلك التذبذب الشديد فى اسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك ، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .