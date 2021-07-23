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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

روعة وجمال شلالات النيل في القناطر.. فيديو

صدى البلد

تتميز القناطر الخيرية بالقليوبيه بجمالها روعتها فتجذب العديد من السياح والمواطنين من مختلف البقاع.
 

ورصدت عدسة جمال وسحر شلالات القناطر في رابع أيام عيد الأضحى المبارك والتي امتلأت بمراكب الصيد النيلية.

 

يذكر أن محافظ القليوبية أصدر قرارا بحظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.

من ناحية أخرى أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية  واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.
واكد محافظ القليوبية أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف  وإدارة المرور،  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.
وناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01002782373 ) بغرفة اداره الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ أو عبر الواتس اب علي الارقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 6.75 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر ٨ جنيه للتر وبنزين 95 بسعر ٩ جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900جنيه للطن.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة فى القليوبية حملة موسعة لرفع أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس الحى إن الحملة تأتى فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الاعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات ذات الصلة بالمواطن والمضى قدماً نحو تحسينها وتكثيف اعمال رفع التراكمات الموجودة على مدار اليوم بنطاق الحى.

وأشار رفعت إلى أن الحملة أسفرت عن رفع ٢٠٠ طن من أماكن طلعت حرب وأمام مدرسة على مبارك وشارع ٢٥ بالقطاوى أمام مدرسة سما روتس، مضيفا بأنه جار الاستمرار بتكثيف أعمال النظافة على  للوصول إلى المستوى اللائق والحضارى  لإحداث تغيير جذرى وملموس على أرض الواقع يشعر به المواطن خلال الفترة المقلبلة.


 

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