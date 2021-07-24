أولمبياد طوكيو.. السورية المعجزة هند ظاظا تودع منافسات فردي السيدات في تنس الطاولة

ودعت اللاعبة السورية المعجزة هند ظاظا الجولة التمهيدية من منافسات فردي السيدات في تنس الطاولة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك بعدما خسرت أمام اللاعبة النمساوية جيا ليو بنتيجة أربع أشواط نظيفة، في المباراة التي إستغرقت 22 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 11/4، 11/9، 11/3، 11/5.

وتشارك هند ظاظا اصغر مشاركة في الاولمبياد بعمر 12 عام في حدث استثنائي في أولمبياد طوكيو بمواجهة واحدة من اكبر المشاركات في الأولمبياد النمساوية المخضرمة ليو جيا البالغة 39 عاما.

وتدين هند ظاظا بالفضل إلى مدربها السابق أدهم جمعان الذي اكتشفها عام 2014 لتنجح بعدها ظاظا في خطف الأنظار بعدما فازت ببطولة تنس الطاولة السورية في 4 مراحل سنية مختلفة وهو ما دفع اللجنة الأولمبية الصينية إلى دعمها والحرص على تواجدها في أولمبياد طوكيو.

وظهرت صاحبت الـ12 عام بأداء قوي مميز خلال المنافسات القارية وتمكنت من هزيمة اللاعبة اللبنانية ماريانا سهاكيان البالغة 42 عاما بأربعة أشواط مقابل 3 واحراز ذهبية غرب آسيا.

ويشارك 5 لاعبين سوريين إلى جانب هند ظاظا في أولمبياد طوكيو وهدفهم نحو تحقيق ميدالية رابعة في تاريخ سوريا خاصة وأن الإنجاز الأخير مر عليه نحو 17 عام.

وعلي صعيد أخر وتشارك مصر في هذه الدورة بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي ب137 لاعبة ولاعبة يمثلون 23 رياضة في 27 منافسة.

ودخل طابور العرض المصري المشارك بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ورفع الثنائي المصري هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012، وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.