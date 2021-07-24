ايمي طلعت زكريا: لا أعرفُ ماذا بيني وبين الله حَتى يكشف لي بشاعة الناس من حولي

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تألقت إيمي طلعت زكريا بإطلالة جذابة ،وعلقت قائلة : ‏"لا أعرفُ ماذا بيني وبين الله حَتى يكشف لي بشاعة الناس من حولي حتى دون جُهدٍ مني، الأمر مُرعب لكنه مُريح.



و كانت قد أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، مشاركتها فى عمل جديد بالاشتراك مع الفنان بيومى فؤاد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



قامت الفنانة إيمى طلعت زكريا، بنشر صور بصحبة الفنان بيومى فؤاد، معلقة “قريبا.. عودة الابن الضال”.



يواصل صناع عمل مسلسل "عودة الابن الضال" المشاهد المتبقية لهم، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وكشف المؤلف محمد أبو السعد في تصريحات صحفية له عن موعد عرض العمل بالقنوات الفضائية، مُشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.

"عودة الابن الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.

وكان قد أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بعرض فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، مشيرا إلى أن الفيلم يقدم رؤية سينمائية جديدة ومختلفة عن السائد وأحداثه ممتعة ومكتوبة بحرفية عالية.



وقال فؤاد - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن الفيلم تجربة سينمائية جديدة استفزته بشدة عندما قرأها للمرة الأولى؛ مشيرا إلى أنه لم يتردد في الموافقة عليه وتحمس بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.



وأوضح أن شخصيته في الفيلم مختلفة ومؤثرة حيث يؤدي دور مسؤول في منصب مهم حيث تشهد أحداث العمل مفارقات كوميدية ، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.



وأشار إلى أن لديه قناعة تامة أن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار وأن ما يهمه أن يكون ظهوره مؤثرا وأن أهم ما يجذبه للعمل هو الورق ، مؤكدا أن التفاهم بين أي فريق عمل ضروري لان ذلك يظهر جليا للمشاهدين عند عرض العمل.



وتدور أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في إطار كوميدي اجتماعي حول دخول النجم كريم عبد العزيز والذي يقدم شخصيه مقدم برامج فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.