عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ايمي طلعت زكريا: لا أعرفُ ماذا بيني وبين الله حَتى يكشف لي بشاعة الناس من حولي

صدى البلد

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تألقت  إيمي طلعت زكريا بإطلالة جذابة ،وعلقت قائلة : ‏"لا أعرفُ ماذا بيني وبين الله حَتى يكشف لي بشاعة الناس من حولي حتى دون جُهدٍ مني، الأمر مُرعب لكنه مُريح.

 

إطلالة جريئة لـ إيمي طلعت زكريا عبر انستجرام

بجمبسوت مبهج.. شاهد | أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا من دهب


و كانت قد أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، مشاركتها فى عمل جديد بالاشتراك مع الفنان بيومى فؤاد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


قامت الفنانة إيمى طلعت زكريا، بنشر صور بصحبة الفنان بيومى فؤاد، معلقة “قريبا.. عودة الابن الضال”.


يواصل صناع عمل مسلسل "عودة الابن الضال" المشاهد المتبقية لهم، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

 

وكشف المؤلف محمد أبو السعد في تصريحات صحفية له عن موعد عرض العمل بالقنوات الفضائية، مُشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.

 

"عودة الابن الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.

 

وكان قد أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بعرض فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، مشيرا إلى أن الفيلم يقدم رؤية سينمائية جديدة ومختلفة عن السائد وأحداثه ممتعة ومكتوبة بحرفية عالية.


وقال فؤاد - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن الفيلم تجربة سينمائية جديدة استفزته بشدة عندما قرأها للمرة الأولى؛ مشيرا إلى أنه لم يتردد في الموافقة عليه وتحمس بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.


وأوضح أن شخصيته في الفيلم مختلفة ومؤثرة حيث يؤدي دور مسؤول في منصب مهم حيث تشهد أحداث العمل مفارقات كوميدية ، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.


وأشار إلى أن لديه قناعة تامة أن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار وأن ما يهمه أن يكون ظهوره مؤثرا وأن أهم ما يجذبه للعمل هو الورق ، مؤكدا أن التفاهم بين أي فريق عمل ضروري لان ذلك يظهر جليا للمشاهدين عند عرض العمل.


وتدور أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في إطار كوميدي اجتماعي حول دخول النجم كريم عبد العزيز والذي يقدم شخصيه مقدم برامج فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.

إطلالات إيمي طلعت زكريا أعمال إيمي طلعت زكريا صور ايمي طلعت زكريا ايمي طلعت ذكريات

ترشيحاتنا

اليوم .. منتخب اليد يواجه البرتغال في مستهل مشواره بأولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو .. نور حسين تخسر بصعوبة من بطلة تركيا في التايكوندو

ثنائي تنس الطاولة يودعان منافسات الزوجي المختلط بأولمبياد طوكيو

دعاء الامتحان الصعب .. ردده من دخول اللجنة حتى تسليم الإجابات

أولمبياد طوكيو .. مهاب سامر يودع منافسات سلاح السيف

بتكلفة وصلت إلى 1.8مليار جنيه ..الانتهاء من 80% من تطوير مثلث ماسبيرو .. وطرح محلات ووحدات استثمارية نهاية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

التعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

بصحة جيدة .. رامي رضوان ينفي شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

في أقل من دقيقة .. سم أفعى قاتلة لعلاج الجروح بدون خياطة

كالأفلام.. تاجر مخدرات يقفز من أعلى منزل هربا من الشرطة|فيديو

فيديو

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. موافق إنسانية لـ السيسي في العلمين

فيديو جراف.. انجازات متواصلة.. نور الشربيني وعلى فرج أبطال شيكاغو للإسكواش

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ