عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة لـ إيمي طلعت زكريا عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تألقت  إيمي طلعت زكريا بإطلالة جذابة جريئة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

إيمي طلعت زكريا تروج لـ مسلسل "عودة الابن الضال"

بجمبسوت مبهج.. شاهد | أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا من دهب

و كانت قد أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، مشاركتها فى عمل جديد بالاشتراك مع الفنان بيومى فؤاد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


قامت الفنانة إيمى طلعت زكريا، بنشر صور بصحبة الفنان بيومى فؤاد، معلقة “قريبا.. عودة الابن الضال”.


يواصل صناع عمل مسلسل "عودة الابن الضال" المشاهد المتبقية لهم، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

 

وكشف المؤلف محمد أبو السعد في تصريحات صحفية له عن موعد عرض العمل بالقنوات الفضائية، مُشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.

 

"عودة الابن الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.

 

وكان قد أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بعرض فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، مشيرا إلى أن الفيلم يقدم رؤية سينمائية جديدة ومختلفة عن السائد وأحداثه ممتعة ومكتوبة بحرفية عالية.


وقال فؤاد - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن الفيلم تجربة سينمائية جديدة استفزته بشدة عندما قرأها للمرة الأولى؛ مشيرا إلى أنه لم يتردد في الموافقة عليه وتحمس بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.


وأوضح أن شخصيته في الفيلم مختلفة ومؤثرة حيث يؤدي دور مسؤول في منصب مهم حيث تشهد أحداث العمل مفارقات كوميدية ، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.


وأشار إلى أن لديه قناعة تامة أن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار وأن ما يهمه أن يكون ظهوره مؤثرا وأن أهم ما يجذبه للعمل هو الورق ، مؤكدا أن التفاهم بين أي فريق عمل ضروري لان ذلك يظهر جليا للمشاهدين عند عرض العمل.


وتدور أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في إطار كوميدي اجتماعي حول دخول النجم كريم عبد العزيز والذي يقدم شخصيه مقدم برامج فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.

إطلالات إيمي طلعت زكريا أعمال إيمي طلعت زكريا ايمي طلعت زكريا صور ايمي طلعت زكريا

ترشيحاتنا

أسعار الدولار أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

ضبط طبنجة وأقراص مخدرة وحشيش مع راكبين في مطار القاهرة.. صور

جالاتا سراي يعلن عن قميصه الجديد بمشاركة مصطفى محمد

البدرى يطلب طائرة خاصة لبعثة منتخب مصر فى الجابون

بجهد مشترك بوزارتي الخارجية والصحة.. مصر تنضم لاتفاقية وكالة الدواء الأفريقية | صور

غرامة مليون جنيه.. عقوبة ارتكاب غش في التصنيف الائتماني بقانون البنك المركزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة : توريد مليون جرعة من لقاح ساينوفاك نهاية الأسبوع المقبل

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الرئيس السيسي: دعم مصري كامل لمسار سعد الحريري السياسي

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإجازة عيد الأضحى والثورة

عنده صدمة نفسية.. الكشف عن تفاصيل جديدة عن حالة وائل الإبراشي الصحية

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

زيادة في 10 أصناف.. أسعار السجائر الجديدة

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى ..الفرق بين قطعيات البقري والضانى واستخدامتها

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

فيديو

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ