دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لظاهرة غريبة تحدث في الهند، وقد حقق المقطع أكثر من 4.3 مليون مشاهدة حتى الآن.

في مقطع مدته 1.58 ثانية تم التقاطه في الهند، تبدأ الأرض المغمورة بالمياه فجأة في الارتفاع والبروز بشكل مخيف، تاركة المارة في حالة صدمة.

يظهر صوت مصورالفيديو وهو يطلب من الناس الوقوف في الخلف لحماية أنفسهم بينما تستمر الأرض في الارتفاع.

ويضيف: "إنها تجربة جديدة مذهلة، الأرض ترتفع من تلقاء نفسها ليس لدينا أي فكرة عما يحدث"، يمكن سماع الرجال الموجودين في المقطع وهم يؤكدون أنهم يصورون المنطقة الشاسعة التي ارتفعت فيها الأرض.

على الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي أدى إلى حدوث هذا، حاول مستخدمو الإنترنت اقتراح نظرياتهم الخاصة بشأن ما يحدث للأرض في الهند.

في حين قال البعض أن الأرض ارتفعت بسبب النشاط التكتوني، ناقش آخرون أنها كانت بسبب الميثان المخزون في الأرض.

كتب أحد المستخدمين: "حدث هذا الشيء بسبب الأنشطة التكتونية، من الخطر للغاية البقاء هنا، ربما وقع النشاط البركاني".