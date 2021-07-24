عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدينار الكويتى اليوم السبت 24 يوليو 2021

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24 يوليو 2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وسجل فى بنك قناة السويس 51.95 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.00 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
52.00  جنيه للشراء.

52.34  جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.32  جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.32  جنيه للشراء.

52.31  جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
51.95  جنيه للشراء.

52.28  جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.29  جنيه للشراء.

52.32  جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.44  جنيه للشراء.

52.30  جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.54  جنيه للشراء.

52.24  جنيه للبيع.

الدينار الكويتي البنك المركزي المصري بنك مصر سعر الدينار الكويتي الدينار

ترشيحاتنا

فريدة عثمان تفشل في التأهل لنصف نهائي 100 متر فراشة

رقم غير متوقع.. الجيزة تحرر مئات المحاضر لذبح الأضاحي بالشوارع

ما هو القزع المنهي عنه؟ وهل قصات الشعر الحالية حرام؟ الإفتاء ترد

طوكيو 2020.. التعادل يحسم الشوط الأول بين مصر والبرتغال في كرة اليد

خلال عيد الأضحي.. ذبح ٢٧٩٩ أضحية للمواطنين بمجازر محافظة الجيزة

أستون فيلا يحتفل بـ ذكرى انضمام تريزيجيه للفريق موسم 2019

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة قبل امتحان الفيزياء في المنوفية

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز " خاص"

وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوى أمام باب لجنة الامتحان بمحافظة المنوفية

تداول أسئلة امتحان الفيزياء عبر السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

دولة عربية تسجل أكثر من 300 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

الحكومة: أجرة ركوب جميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس ثابتة دون أي زيادة

تهديد بالموس واحتجاز بالقوة .. إحالة صاحبة بيت دعارة للجنايات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. مواقف إنسانية لـ السيسي في العلمين

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ