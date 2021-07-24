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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تتسلم أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أعلنت وسائل إعلام جزائرية عن استلام معهد باستور بالجزائر لــ 2 مليون و 400 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكوفيد 19.

 

كانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت، أمس "الجمعة"، عن تسجيل 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.

 

وبينت وزارة  الصحة الجزائرية أن إجمالي الإصابات في الجزائر ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان  إلى 159563.

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وذكرت وزارة الصحة الجزائرية انه تم  تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي إلى 4026.

 

ورصدت الصحة الجزائرية تعاف 812 شخصا من المرض في الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 109349 حالة.

 

كانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأول الخميس، عن تسجيل 1208 إصابات جديدة بالفيروس و14 وفاة خلال 24 ساعة.

لقاحات كورونا اللقاح الصيني فيروس كورونا معهد باستور الجزائر

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