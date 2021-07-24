مصرع 138 شخصا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية غربي الهند

لقي 138 شخصا مصرعهم إثر وقوع بعض الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار في ولاية (ماهاراشترا) غربي الهند.



وقال مسؤولون، وفقا لصحيفة “هندوستان تايمز” الهندية اليوم “السبت”، إن حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في ولاية (ماهاراشترا) ارتفعت إلى 138 شخصا، فيما لا يزال 59 شخصُا على الأقل في عداد المفقودين، بينما تم إجلاء نحو 90 ألف شخص من سبع مقاطعات في الولاية في أعقاب هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع.



من جانبه، قال فيجاي واديتيوار وزير الإغاثة وإعادة التأهيل بالولاية: "حتى الآن، تم الإبلاغ عن 138 حالة وفاة بسبب الفيضانات وغيرها من الحوادث المتعلقة بالأمطار بما في ذلك الانهيارات الأرضية في مواقع متعددة".



وأشار إلى أن منسوب المياه في الأنهار في مقاطعتي "كولهابور" و"سانغلي" تجاوز علامة الخطر، وأغرقت العديد من المناطق.