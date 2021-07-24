طولة 12 كيلومترا| تفاصيل مشروع محور ترعة الزمر.. أول طريق حر بالجيزة

تشهد محافظة الجيزة تنفيذ عددا من المحاور المرورية الهامة التي تنفذها الدولة لخلق السيولة المرورية في شوارع وميادين محافظة الجيزة، والتي يأتي في مقدمتها مشروع محور ترعة الزمر ، والذي تم تغيير اسمه إلى محور الفريق كمال عامر.

ويعتبر محور ترعة الزمر أحد أهم المشروعات المرورية الهامة التي تشهدها المحافظة، والذي من المقرر له أن يحقق طفرة وسيولة مرورية داخل المحافظة، بحكم موقعه ومكانته التي تربط بين العديد من المحاور المرورية الأخرى.

طوله 12 كيلومتر

ووفقا لما أعلنته وزارة الإسكان وجهاز تعمير القاهرة الكبرى فإن نسبة تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر قاربت الـ 70% ويشمل مسار المشروع من القوس الجنوبي للطريق الدائري بمنطقة المنيب وحتى الدائري شمالا "دائري الوراق"، بطول 12كم، وعرض وعرض (33 – 65.5) متراً.

وتكمن أهمية مشروع محور ترعة الزمر -الفريق كمال عامر- في ربطه بين عدد من المحاور المرورية العرضية الرئيسية، وتشمل: محاور (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 4.5 مليار جنيه.

محور حر يربط شمال وجنوب الجيزة

يتضمن محور ترعة الزمر -الفريق كمال عامر- إنشاء حارة مرورية حرة بكل اتجاه بعرض (3 – 4 م)، وتطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما سيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات وغيرها من الخدمات اللازمة.

يخفف الاختناقات المرورية بميدان الجيزة

ويهدف المحور الجديد إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويعمل على إعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.

ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، كما أنه يضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.