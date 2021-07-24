إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

إصابة 8 فى حادث بمطروح

أصيب 8 أفراد بإصابات متنوعة إثر انقلاب سياره ملاكي طريق محور الضبعة.

تلقت نجدة العلمين إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 90 محور الضيعة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل ضحايا الحادث إلى مستشفى العلمين

وأسفر الحادث عن اصابة محمود شاهين محمود ٥٣ سنه القليوبيه اشتباه pc اشتباه كسر بالفقرات القطنيه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، واحمد محمود شاهين ٥ سنين القليوبيه ، واسيل محمود شاهين ٣ سنين القليوبيه اشتباه نزيف داخلي بالبطن، جنا عمرو عبدالله ٧ سنين القاهره اشتباه pc ، اشتباه كسر بالفخذ الايسر، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعمرو عبدالله عبدالفتاح ٣٥ سنه القاهره اشتباه pc ، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ياسين عمرو عبدالله ٨ سنين القاهره اشتباه pc واشتباه كسر باليد اليسري، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وبسمه جمال سيد ٣٢ سنه القاهره اشتباه pc و كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وهند عبدالمقصود عبدالفتاح ٣٢ سنه القليوبيه اشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.