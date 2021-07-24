تطعيم 83.6 الف مواطن بلقاح فيروس كورونا فى القليوبية

أعلنت مديرية الصحة فى القليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة 83669 بلغ مواطن منهم 14689 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و13059 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و13059 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

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كما حصل 12212 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و7985 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و6175 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3372 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و5735 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و7165 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر، و106 مواطن بالمركز الطبي العام بالقناطر الخيرية، و112 مواطن بمستشفى شبين القناطر المركزي.

وقال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز التطعيمات هى مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح وكيل صحة القليوبية ان المديرية مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومحافظ القليوبية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة، إلى 11 مركز لتلقى اللقاح بعد افتتاح مركز تلقى اللقاح بالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية، والمركز الثاني بمستشفى شبين القناطر المركزى، وذلك للتسهيل على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.

من ناحية اخري أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وأكد محافظ القليوبية ،أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01002782373 ) بغرفة اداره الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ أو عبر الواتس اب علي الارقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 6.75 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر ٨ جنيه للتر وبنزين 95 بسعر ٩ جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900جنيه للطن.

من ناحية اخري شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة فى القليوبية حملة موسعة لرفع أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس الحى إن الحملة تأتى فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الاعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات ذات الصلة بالمواطن والمضى قدماً نحو تحسينها وتكثيف اعمال رفع التراكمات الموجودة على مدار اليوم بنطاق الحى.

وأشار رفعت إلى أن الحملة أسفرت عن رفع ٢٠٠ طن من أماكن طلعت حرب وأمام مدرسة على مبارك وشارع ٢٥ بالقطاوى أمام مدرسة سما روتس، مضيفا بأنه جار الاستمرار بتكثيف أعمال النظافة على للوصول إلى المستوى اللائق والحضارى لإحداث تغيير جذرى وملموس على أرض الواقع يشعر به المواطن خلال الفترة المقلبلة.

من ناحية أخرى قرر الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية إحالة مسؤولي الأمن والنظافة بمستشفى شبين القناطر المركزي إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء وظيفتهم.

جاء ذلك على هامش تفقد نائب محافظ القليوبية مستشفى شبين القناطر المركزي برفقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

واكد نائب محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بأعلى درجات مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه نائب محافظ القليوبية الشكر للأطقم الطبية الموجودة لانضباطهم، كما وجه بإحالة غير المنضبطين إلى التحقيق لتركهم محل العمل دون إذن أو لتغيبهم دون عذر مسبق.

من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة بحي شرق شبرا الخيمة لاستكمال الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي ، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول.

وقال المحافظ، إن تلك الحملة المكبرة تاتى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وبدعم المحافظة بعدد من المعدات لرفع كميات القمامة المتراكمة ببعض شوارع فى حى شرق الى المحطة الوسيطة بالقطاوى للعمل على حل مشكلة القمامة حيث تم الدفع بحوالى 18 سيارة تتراوح حمولتها من 20 الى 70 طن، وذلك لإزالة أكثر من 3560 طن قمامة.

وأشار إلى أن إدارة تم التوجيه بزيادة عدد النوبتجيات والعمل علي مدار 24 ساعة ومنع الاجازات الرسمية أيام عيد الأضحى المبارك، لمنع ظهور اي تراكمات بالشوارع مشددا علي ضرورة الإجراءات القانونية ضد اي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة والزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلي النيابة العسكرية ليتم الردع العام.

من جانبه قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة بحي شرق شبرا الخيمة لاستكمال الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي ، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول.

وقال المحافظ، إن تلك الحملة المكبرة تأتى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وبدعم المحافظة بعدد من المعدات لرفع كميات القمامة المتراكمة ببعض شوارع فى حى شرق الى المحطة الوسيطة بالقطاوى للعمل على حل مشكلة القمامة حيث تم الدفع بحوالى 18 سيارة تتراوح حمولتها من 20 الى 70 طن، وذلك لإزالة أكثر من 3560 طن قمامة .

وأشار إلى أن إدارة تم التوجيه بزيادة عدد النوبتجيات والعمل علي مدار 24 ساعة ومنع الاجازات الرسمية أيام عيد الأضحى المبارك، لمنع ظهور اي تراكمات بالشوارع مشددا علي ضرورة الإجراءات القانونية ضد اي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة والزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلي النيابة العسكرية ليتم الردع العام.

واستقبل محافظ القليوبية بمكتبه بديوان المحافظة المطران مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها والوفد المرافق لهما، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.