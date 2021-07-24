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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشار شائعة إضراره بصحة القلب.. فوائد تناول صفار البيض

فوائد تناول صفار
فوائد تناول صفار البيض

انتشرت العديد من الشائعات مؤخرا حول أضرار صفار البيض، ومن بين هذه المعلومات هو بأن صفار البيض يرفع من نسبة الكوليسترول فيتسبب في تدمر الصحة و القلب، ويتسبب في زيادة الوزن، وهو ما دفع الكثير عن التوقف من تناوله، ولكن في السطور التالية سوف نوضح لكم اهم فوائد صفار البيض.

 

فوائد تناول صفار البيض

 

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان  صفار البيض نكون من 48% من الماء، أمّا البروتين فيُكوّن 17.5% من الصفار، في حين إنّ الدهون متوفر بنسبة 32.6%، إضافةً إلى بعض المعادن، والفيتامينات.
 

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وتابع اقيعي في تصريح خاص موقع “صدى البلد” الإخباري، ان صفار البيض مفيد للغاية بعكس ما هو شائع فهي تعزز الشعور بالشبع عند تناولها، ومن أهم فوائد تناول صفار البيض ما يلي :

1- يحتوي صفار البيض على أوميجا 3، واتي تقلل من حدوق التهابات الجسم، وتساهم في تحسن الذاكرة، وتقلل من تكون الجلطات.

2-  يحتوي صفار البيض على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومن أهمها B12، B6، و الفوليك اسيد.

3- ويحتوي صفار البيض على نسبة قليلة من الكربوهيدرات، وهو ما يجعله مناسب من يتبعون حمية غذائية صحية.
 

فوائد تناول صفار البيض


4- يحتوي صفار ابيض على مادة الكولين، والتي تحسين  أداء المرارة والتي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية اتي تذوب في الدهون.

5- وايضا تعمل مادة الكولين الموجودة في صفار البيض على تحسين المزاج وصحة الجهاز العصبي.

6- يحتوي صفار البيض والبيض بشكل عام على الكوليسترول، ولكن الكوليسترول الجيد، والذي يساهم في رفع فيتامين د بالجسم.

 

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
صفار البيض فوائد تناول صفار البيض أضرار صفار البيض الكوليسترول الصحة القلب

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