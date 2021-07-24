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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أول عربي بالأولمبياد.. شاهد | لحظة تتويج التونسي "الجندوبي" بالميدالية الفضية

صدى البلد

توج التونسي محمد خليل الجندوبي لاعب التايكوندو، بالميدالية الفضية في منافسات وزن 58 كجم في أولمبياد طوكيو 2020 . 

 

وحقق التونسي محمد خليل الجندوبي، إنجازا فريدا للتايكوندو التونسي بالفوز بالميدالية الفضية في منافسات وزن 58 كجم في أولمبياد طوكيو 2020.

 

مشوار الجندوبي في طوكيو 2020 

 

وخسر الجندوبي المباراة النهائية أمام منافسه الإيطالي فيتو ديلاكيلا 16-12 ضمن منافسات وزن 58 كجم، في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ووصل الجندوبي إلي النهائي علي حساب الكوري جانج جون بنتيجة 25-18 في مباراة نصف النهائي.

 

وخطف الجندوبي، الأنظار بطريقة لعبه المميزة وثقته بنفسه خاصة بعد الفوز علي الروسي ميخائيل أرتامونوف الذي يشارك تحت علم اللاجئين  بنتيجة 25-18 ليذكر الجميع بالبطل الأردني أحمد أبو غوش صاحب ذهبية أولمبياد ريو 2016.

 

وفي ربع النهائي، تجاوز الجندوبي بسهولة متناهية منافسه الاثيوبي سولومون ديمسي بفارق النقاط بعدما وصلت النتيجة إلى 32-9.

 

وصعد بطل كوريا الجنوبية إلي دور نصف النهائي بعد الفوز الذي حقق الفوز علي الإسباني أدريان يونتا بنتيجة 17-13.

 

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية، وتقام منافسات التايكوندو في أربعة موازين أولمبية للرجال ومثلهم للسيدات، وموازين الرجال هي: -58 كجم، -68 كجم، -80 كجم، +80 كجم؛ وموازين السيدات هي: -49 كجم، -57 كجم، -67 كجم، +67 كجم.

 

ويقام يوم 24 يوليو منافسات وزن -49 كجم للسيدات و-58 كجم للرجال، وفي يوم 25 يوليو منافسات -57 كجم للسيدات و-68 كجم للرجال، ويوم 26 يوليو موازين -67 كجم للسيدات و-80 كجم للرجال، وتختتم منافسات التايكوندو يوم 27 يوليو بموازين +67 كجم للسيدات و+80 كجم للرجال.

 

وتشارك تونس في أولمبياد طوكيو في 15 رياضة فردية هي: ألعاب القوى، الكانوي والكاياك، التجديف، السباحة، الرماية بالقوس، الرماية، التايكوندو، التنس، تنس الطاولة، الملاكمة، المبارزة، الأشرعة، المصارعة، رفع الأثقال، الجودو.

 

ولأول مرة في تاريخ المشاركات التونسية في دورة الألعاب الأولمبية يفوق عدد الرياضيات (العنصر النسائي) الذكور، باستثناء منتخب كرة الطائرة للرجال.

 

كما تسجل الرياضات الفردية في الأولمبياد رقمًا قياسيا لتونس وذلك بترشيح 51 رياضيًا ينقسمون إلى 29 سيدة و22 رجلا.

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طوكيو 2020 اولمبياد طوكيو الجندوبي التايكوندو

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