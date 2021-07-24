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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل مكتوب عليه

أكرم حسني
أكرم حسني

تعاقد النجم أكرم حسني على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم "مكتوب عليه"، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.

 

ويواصل المؤلف إيهاب بليبل كتابة حلقات العمل، فيما يقوم المخرج خالد الحلفاوي بترشيح الأبطال المشاركين، خاصة أن الشركة المنتجة تنوي المشاركة بالمسلسل ضمن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2022، وتجرى حاليا اجتماعات مكثفة بين المؤلف والمخرج وبطل العمل أكرم حسني مع المنتج كريم أبوذكري، والذي يتعاون مع أكرم للمره الثانية بعد نجاحهما معا في مسلسل "الوصية".

 

ومن جانب اخر حقق فيديو كليب أغنية لو كنت لـ هيفاء وهبي وأكرم حسني، نجاحا كبيرا، حيث حصد 18 مليون مشاهدة، عبر القناتين الرسميتين لهما على موقع “يوتيوب” بعد شهر من طرحها.

 

وتقول كلمات أغنية لو كنت: “لو كنت ارنب كان اكيد هايبقي الفيل صديقي .. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي .. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي .. لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي .. لو كنت مسابقة  كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال و هناك انا هاشتكيكي”.

 

"لو كنت كتاب انا كنت هابقي كتاب عن الجمال .. لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال .. لو كنت سكة هاكون يمين انا عمري ما أكون شمال .. معادلة صعبة و حلها محتاج الف احتمال .. لو كنت لعبة كنت هابقي عروسة باربي لابسة بمبمي اما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال".

 

وطرح  الفنان أكرم حسني والمطربة هيفاء وهبي، الكليب الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم "لو كنت"، ويعد العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما؛ عبر قناتيهما على موقع "يوتيوب".

 

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

 

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت"، ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن إنسانًا فماذا سيصبح؟، وذلك من خلال طرح أفكار تُوضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

 

وتستمر الألحان ليقدما حوارًا كوميديًا يحمل لمحة من التحدي، مع تصاعد الإيقاع وهبوطه، ليحمل الكلمات بأغنية ستُغير وجه الصيف القادم، وسيكون لها مكانها في الاحتفالات وعلى الشواطئ وفي التجمعات.

 

وعلّق أكرم حسني قائلًا: “بداية جديدة لمُفاجآت كثيرة قادمة إن شاء الله”، مضيفًا أن هيفاء وهبي نجمة كبيرة وذكية، ولها شعبية وجمهور كبير في مصر ولبنان والوطن العربي، والعمل معها إضافة لأي فنان أو فنانة على المُستويين الفني والإنساني أيضًا.

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لو كنت لـ أكرم حسني وهيفاء وهبي تحقق 15 مليون مشاهدة

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ربنا يقومك بالسلامة.. أكرم حسني يدعو لـ ياسمين عبد العزيز

هاشتاج لو كنت

جدير بالذكر أن أكرم حسني أطلق هاشتاج "#لو_كنت" مع صورة جديدة، وكتب عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف"، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة مُعلقة عليها: "لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفه" بنفس الهاشتاج، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في مصر ولبنان، وشارك الهاشتاج عدد كبير من نجوم الفنان.

 

اسم "لوكنت"، يعد العمل الغنائي هو الأول الذي يجمع بينهما؛ عبر قناتيهما على موقع  "يوتيوب".

اكرم حسني مكتوب عليه السباق الرمضانى الموسم الدرامي الرمضاني هاشتاج لو كنت

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