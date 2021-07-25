مضاد للأكسدة.. مالا تعرفه عن البرغل

يتميز البرغل بخصائص صحية كثيرة، وهو عبارة عن حبوب القمح قبل تجفيفها وطحنها، وهو لا يخلو من الجلوتين، ولكنه يشبه "الكينوا" إلى حد كبير من ناحية قيمتها الغذائية ومحتواها من البروتينات والألياف ويمكن تناوله أخضر طازج عند حصاد القمح، أو تناوله مطبوخ بعد تجفيف الحبوب.

والبرغل منتج غذائي من حبوب القمح أو الحنطة الخضراء قبل جفافها تحصد سنابلها وهي خضراء وتعرض للحرارة لعدة أيام ثم يتم طحنها لتكون مثل جريش القمح الجاف، ويعتبر البرغل مصدرا لمضادات الأكسدة الهامة والضرورية، إذ ان قيمتها الغذائية العالية مفيدة للإنسان وانخفاض نسبة الدهون فيها بشكل كبير يجعلها مفضلة لدى الكثير، كما أن البرغل يحتوي على ضعف الألياف التي تحتويها نظيرتها من الكينوا، ما يجعلها تساعد على خسارة الوزن أكثر من الكينوا.

تعزيز الجهاز الهضمي

وللبرغل العديد من الفوائد المتنوعة، كما يقول الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات والأعشاب الطبية، ومن أهم وأبرز فوائد البرغل الأخضر:

البرغل يحتوي على الألياف، وتناوله يساعد بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم وتسهيلها والتخفيف من مشاكل الهضم الشائعة، مثل: الإسهال والإمساك.

يعالج البرغل مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: متلازمة القولون العصبي، ويعتقد الباحثون أن للبريبيوتيكس قدرة على توفير الغذاء الجيد الذي تحتاجه بكتيريا الأمعاء المفيدة، والتي تلعب دورًا هامًا في محاربة أمراض الأمعاء والقولون

كما أن البرغل يسيطر علي الوزن، خاصة وأنه من المعروف أن الأطعمة الغنية بالبروتينات لها القدرة على جعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على خسارة الوزن مع الوقت، إذ يقلل من الرغبة لتناول أي وجبات خفيفة خلال اليوم، مما يقلل من السعرات المستهلكة ، وخسارة الوزن.



وقال الدكتور محمد عبد الله، إن كل 100 جرام من البرغل يحتوي على 2.2 جرام من الأحماض الأمينية المسماة بحمض الجلوتاميك، ويعتبر هذا النوع من الأحماض شائع الاستخدام بين الرياضيين وممارسي كمال الأجسام لأنه يساعد في بناء العضلات وزيادة التحمل.

كما أن المصابين بالسكري والذين يبحثون عن طرق طبيعية لإبقاء مستويات السكر ، يلجأون الي استخدام البرغل فهو يعادل 43، ما يجعله خيارًا مناسبًا جدًا لمرضى السكر.



البرغل