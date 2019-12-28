مغذ وملين ومقوى.. فوائد تناول البرغل للرجال

البرغل هو عبارة عن جريش القمح ويتم صنعه من القمح عن طريق سلقة ثم تجفيفه بأسلوب معين ثم جرشه ويتم نخله ليتم التخلص من قشور القمح والاستفادة من جريش القمح وهو البرغل ومن فوائد البرغل :





1. مغذ و منشط للجسم ، يمنع فقر الدم.

2. ملين المعدة لاحتوائه على الألياف.



3. يمنع العجز الجنسي والعقم لوجود فيتامينات ب المركبة ، الفوسفور ، والحديد التي تعمل على حصانة الاجهزة التناسلية.



4. يقوي الجهاز العظمي والاسنان.



5. يقوي الشعر.



6. يمنع تشنج الاعصاب بواسطة فيتامين ب المركب، والمعادن التي يحتويها.



7. ينظم هرمونات الغدة الدرقية التي تفرز الهرمون.



8. النشاء الموجود في البرغل يمنع تقرحات و التهابات المجاري الهضمية، ويكافح التهابات وتحسس الجلد.