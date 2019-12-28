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مرأة

مغذ وملين ومقوى.. فوائد تناول البرغل للرجال

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:06 ص
فوائد تناول البرغل
فوائد تناول البرغل للرجال
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رنا عصمت
البرغل هو عبارة عن جريش القمح ويتم صنعه من القمح عن طريق سلقة ثم تجفيفه بأسلوب معين ثم جرشه ويتم نخله ليتم التخلص من قشور القمح والاستفادة من جريش القمح وهو البرغل ومن فوائد البرغل :

1. مغذ و منشط للجسم ، يمنع فقر الدم.
2. ملين المعدة لاحتوائه على الألياف.

3. يمنع العجز الجنسي والعقم لوجود فيتامينات ب المركبة ، الفوسفور ، والحديد التي تعمل على حصانة الاجهزة التناسلية.

4. يقوي الجهاز العظمي والاسنان.

5. يقوي الشعر.

6. يمنع تشنج الاعصاب بواسطة فيتامين ب المركب، والمعادن التي يحتويها.

7. ينظم هرمونات الغدة الدرقية التي تفرز الهرمون.

8. النشاء الموجود في البرغل يمنع تقرحات و التهابات المجاري الهضمية، ويكافح التهابات وتحسس الجلد.

والأهم أنه لا يرفع مستوى السكر في الدم مثل الرز الأبيض وبالتالي جيد لمرضى السكري ويقلل من الجوع بين الوجبات.
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