عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس سنتين ولا تقل عن 100 ألف جنيه..عقوبة استخدام موقع لتسهيل ارتكاب جريمة

الجريمة الالكترونية
الجريمة الالكترونية

يستهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، و المعروف إعلاميا بـ" قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية "الحفاظ على سرية بيانات الأشخاص الاعتبارية العامة ، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، فضلاً عن  ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

ومنح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.

الجرائم المرتكبة من مدير الموقع

تنص المادة (27) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على انه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

تنص المادة (28) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

txt

أهداف قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.. تعرف عليها

txt

احذر.. حالتان تعرضانك للحبس والغرامة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

وتنص المادة (29) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بأهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الأدلة الإلكترونية الحماية الجنائية النظام المعلوماتي

ترشيحاتنا

مران الزمالك.. كارتيرون حكمًا لمباراة مصغرة بين اللاعبين

الغرف التجارية: لا مبرر لرفع أسعار السلع بعد تحريك أسعار البنزين.. فيديو

حريق هائل في باخرة سياحية على نهر النيل في الجيزة

مران قوي لـ حراس مرمى الأهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

قبل بداية الكالشيو.. ميلان يهزم مودينا بخماسية نظيفة وديا

بعد عودة العمرة.. آداب زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبس سنتين ولا تقل عن 100 ألف جنيه..عقوبة استخدام موقع لتسهيل ارتكاب جريمة

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة حرم الدكتور عوض تاج الدين

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

دعاء الامتحان الصعب .. ردده في اللجنة يفتح الله عليك بالإجابة

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ننشر أول صورة لطالبة الثانوية العامة ضحية امتحان الفيزياء بالمنوفية

كائن الهوهوز.. الأمن يفحص فيديوهات فتاة التيك توك وزوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ