أفضل طريقة لإخفاء عيوب الوجه بالميك أب .. شاهد

بشكل طبيعي

قدمت خبيرة التجميل نهال العليمي، طرق لإخفاء عيوب الوجه والبشرة بالميك أب بشكل طبيعي، بدون مكياج صارخ.

ونصحت «نهال العليمي» خلال لقائها مع خبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية في برنامج «في أيد أمينة» المذاع على قناة «صدى البلد2» إنه من الأفضل بدأ وضع المكياج من الجبهة ثم الحواجب، ووضع الميك أب المناسب حسب ملامح كل وجه .

وقالت «نهال العليمي» إنه يفضل وضع المكياج قريب من لون البشرة، والأفضل يكون أغمق درجة واحدة فقط، ليكون الشكل طبيعي، موضحة أن الألوان الهادئة الفاتحة تتميز لون البشرة، وأفضل وضع للمكياج أن يكون خفيف ليظهر بفرشة جيدة .

بماسك طبيعي

تفضل كل فتاة إخفاء عيوب الوجه، وتحلم ببشرة خالية من الشوائب وحب الشباب، لذلك نقدم لك عزيزتي ماسك طبيعي.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن حمض اللبنيك الموجود في إكسفوليت الزبادي وبالتالي ينظف الجلد ممزوج بخصائص مضادات الأكسدة وتبييض البشرة للطماطم، مما يجعله علاجًا رائعًا لندبات حب الشباب وحب الشباب.

مكونات :

نصف طماطم

2 ملعقة صغيرة زبادي

طريقة الاستعمال :

تخلص من الطماطم (البندورة) ، خذها في وعاء ونخلطها في أناء .

أضف اللبن إلى واخلطه جيدًا.

ضع الخليط على وجهك.

اتركه لمدة ساعة تقريبًا. شطفه جيدا في وقت لاحق.