نظافة القاهرة تستخدم المكانس الكهربائية بدلا عن "المقشات" لتنظيف الشوارع..فيديو

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، الأن نقوم باستخدام المكانس الكهربائية بدلا من المقشات من اجل تنظيف الشوارع ، مؤكدا أننا قمنا بتجربتها أول مره في ميدان العباسية والمرة الثانية أول امس في مصر الجديدة .



واضاف الشرشابي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن الهدف من استخدام المكانس الكهربية هو إزالة المخلفات بشكل اسرع واضمن ، بالإضافة ألي أنها تحافظ علي عامل النظافة ولا تجعله يلمس شيء بيده .

وأوضح الشرشابي ، أن هذه المكانس تعتبر مواكبة للعصر الحديث وتعطي نوع من أنواع السرعة والأدمية مؤكدا أن هذه المكنسة حلت العديد من المشكلات ألي كانت تواجه رجال النظافة .



اقرا ايضا : كيف تم القضاء على مخلفات العيد؟ رئيس «نظافة وتجميل القاهرة» يجيب

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن القاهرة تشهد رفع 18 ألف طن مخلفات صلبة في اليوم الواحد، موضحاً أن هذه الكمية زادت في موسم عيد الأضحى المبارك، لكن المحافظة رفعتها من خلال معداتها وآلاتها.

وأضاف اللواء إيهاب الشرشابي،: "تلقينا الشكاوى بالكامل على الخط الساخن وتحركنا في كل مكان بمحافظة القاهرة ورفعنا كميات هائلة وتم الدفن الصحي".

القضاء على مخلفات العيد

وتابع رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة: "أعتقد أن كمية القمامة في العيد بواقع 10 آلاف طن لليوم، والمعدلات متقاربة مع السنوات الماضية، وبالنسبة للمخلفات حول موقف عبود وشارع أحمد حلمي تنتشر ظاهرة العربجية الذين يتعاقد معهم بعض المواطنين للتخلص من مخلفات مواد البناء، ونقبض على بعض هذه العربات ونوقع مخالفات مالية عليها، ونرفعها يوميا من منطقة أحمد حلمي، إحنا جاهزين نروح أي مكان نشيل الرتش ومش هناخد فلوس".

وأوضح أن القاهرة بها 22 ألف عمود ألف إنارة، كما توفر المحافظة فرق إنقاذ لأن الحادث الذي يتعرض له عمود واحد قد يؤثر على الخط بالكامل، لافتًا إلى أن المحافظة تتعامل مع هذه الأزمات من خلال الرقابة وتلقي البلاغات.