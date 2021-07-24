عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نظافة القاهرة تستخدم المكانس الكهربائية بدلا عن "المقشات" لتنظيف الشوارع..فيديو

عمال النظافة
عمال النظافة

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، الأن نقوم باستخدام المكانس الكهربائية بدلا من المقشات من اجل تنظيف الشوارع ، مؤكدا أننا قمنا بتجربتها أول مره في ميدان العباسية والمرة الثانية أول امس في مصر الجديدة .


واضاف الشرشابي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن الهدف من استخدام المكانس الكهربية هو إزالة المخلفات بشكل اسرع واضمن ، بالإضافة ألي أنها تحافظ علي عامل النظافة ولا تجعله يلمس شيء بيده .

 

وأوضح الشرشابي ، أن هذه المكانس تعتبر مواكبة للعصر الحديث وتعطي نوع من أنواع السرعة والأدمية مؤكدا أن هذه المكنسة حلت العديد من المشكلات ألي كانت تواجه رجال النظافة .

 


اقرا ايضا : كيف تم القضاء على مخلفات العيد؟ رئيس «نظافة وتجميل القاهرة» يجيب

 

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن القاهرة تشهد رفع 18 ألف طن مخلفات صلبة في اليوم الواحد، موضحاً أن هذه الكمية زادت في موسم عيد الأضحى المبارك، لكن المحافظة رفعتها من خلال معداتها وآلاتها.

 

وأضاف اللواء إيهاب الشرشابي،: "تلقينا الشكاوى بالكامل على الخط الساخن وتحركنا في كل مكان بمحافظة القاهرة ورفعنا كميات هائلة وتم الدفن الصحي".

 

القضاء على مخلفات العيد

وتابع رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة: "أعتقد أن كمية القمامة في العيد بواقع 10 آلاف طن لليوم، والمعدلات متقاربة مع السنوات الماضية، وبالنسبة للمخلفات حول موقف عبود وشارع أحمد حلمي تنتشر ظاهرة العربجية الذين يتعاقد معهم بعض المواطنين للتخلص من مخلفات مواد البناء، ونقبض على بعض هذه العربات ونوقع مخالفات مالية عليها، ونرفعها يوميا من منطقة أحمد حلمي، إحنا جاهزين نروح أي مكان نشيل الرتش ومش هناخد فلوس".

 

وأوضح أن القاهرة بها 22 ألف عمود ألف إنارة، كما توفر المحافظة فرق إنقاذ لأن الحادث الذي يتعرض له عمود واحد قد يؤثر على الخط بالكامل، لافتًا إلى أن المحافظة تتعامل مع هذه الأزمات من خلال الرقابة وتلقي البلاغات.

كهربا الكهرباء الشوارع مصر الجديدة قمامة القمامة مخالفات

ترشيحاتنا

خلال جولته بالدراجة.. الرئيس السيسي يتابع معدلات الإنجاز في العلمين الجديدة

حقيقة تصريحات موسيماني عن تناول بعض لاعبي الأهلي الخمور

حكم الدين في الزوجة النكدية.. أمين الفتوى يجيب

مشيته.. وفاء عامر: أدمن صفحتى وراء نشر شائعة وفاة دلال عبد العزيز

إعلان مهم من السودان بشأن الفيضانات المنتظرة

رقصوا عراة بالمطاوي.. إجراء عاجل من أمن الغربية بخصوص فيديو عفش عروسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه..عقوبة استخدام موقع لتسهيل ارتكاب جريمة

أتحمل المسئولية.. عمرو عبد الجليل يعتذر عن خبر وفاة دلال عبد العزيز

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة حرم الدكتور عوض تاج الدين

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ننشر أول صورة لطالبة الثانوية العامة ضحية امتحان الفيزياء بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ