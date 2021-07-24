أحمد موسى عن زحام الإسكندرية خلال العيد: أنا مبسوط وربنا يسترها معانا

عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو يرصد الزحام الشديد على كورنيش الإسكندرية خلال إجازة العيد، قائلا: "ربنا يسترها معانا يا رب وأنا سعيد جدا بحالة الرواج الكبيرة التي تشهدها مصر مؤخرا ، والشعب المصري خرج في إجازات مبسوط وسعيد".

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك توافر لـ السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم في كافة محافظات الجمهورية خلال فترة إجازة العيد خاصة في محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح.

وأضاف أحمد موسى: "هناك تطوير وتنمية كبيرة داخل الدولة المصرية وفي كافة القطاعات والمجالات".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قابلت أشقاء من السعودية والإمارات والكويت في الساحل الشمالي واشادوا بإنجاز مصر في مختلف القطاعات خاصة في مدينة العلمين الجديدة ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الناس شغالة ليل نهار في مدينة العلمين من أجل الانتهاء من إنجاز مدينة العلمين في التوقيتات المحددة ".



وفي سياق متصل قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سافر إلى بلده في الصعيد يوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى ثم توجه إلى الساحل الشمالي كي يكمل إجازة عيد الأضحى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الـ 100 مليون مواطن مصري خدوا إجازة العيد وسافروا في العيد ومفيش واحد لابس كمامة، يا رب استرها علينا ".

العيد في مطروح

وتابع أحمد موسى : " العيد في مصر مختلف والشواطئ المصرية مختلفة عن أي مكان أخر في العالم والشواطئ المصرية جميلة ".



وأكمل أحمد موسى :" شواطئ مطروح كاملة العدد وهناك فنادق كثيرة كانت نسب الإشغال بها 100 % ".

وتابع موسى : "ربنا يحمي مصر لأنها دولة أمن وسلام وخير، والشعب المصري سافر لقضاء اجازة العيد في الساحل الشمالي ومرسى مطروح ، ومطروح بها سحر وجمال لا نظير له في الشواطئ المصرية ".