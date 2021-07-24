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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معانا لإنقاذ إنسان تحمي فنانة بـ عائلة الحاج متولي من التشرد|شاهد

الفنانة مروة
الفنانة مروة

تمكنت مؤسسة معانا لانقاذ إنسان من إنقاذ الفنانة مروة أحد المشاركات في مسلسل "عائلة الحاج متولي" بطولة الفنان الكبير الراحل نور الشريف من التشرد في الشوارع.

وتعرضت الفنانة لصدمة نفسية حادة بعد وفاة والدتها التي كانت متعلقة بها وتخلى عنها أخوها من بعدها كان مصيرها التشرد في الشوارع ووضعها سيئ وفي حاله يرثى لها.

وصلت لـ مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، أكثر من استغاثة بحالتها وتم التنسيق مع شكوى مجلس الوزراء وفريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لإيداعها الصحة النفسية للعلاج ومنها تم نقلها إلى المؤسسة لتلقى الرعاية كاملة لحين استقرار حالتها الصحية والنفسية.

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