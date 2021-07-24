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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة كورونا .. الإمارات ترسل إمدادات طبية عاجلة إلى رواندا

الإمارات
الإمارات

أرسلت دولة الإمارات، اليوم السبت، طائرة إمدادات عاجلة إلى جمهورية رواندا تحمل على متنها 9 أطنان من التجهيزات والمواد الطبية تضم أجهزة فحص وأجهزة تنفس ولقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19.

وتقدم هزاع محمد خرصان القحطاني، سفير الدولة لدى جمهورية رواندا بهذه المناسبة بالشكر الجزيل ووافر التقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على جهودها الخيرة والحثيثة لتقديم الدعم للعديد من دول العالم لمساعدتها في مواجهة تفشي هذه الجائحة، وفقا لما ذكرته صحيفة الاتحاد.

وقال إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا تشهد تطوراً متنامياً في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين وذلك تجسيداً للعلاقات الوثيقة التي تمتد بينهما لأكثر من أربعة عقود. 

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وأضاف "تعد رواندا من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية الإماراتية لمواجهة جائحة كوفيد-19. إذ تم إرسال طائرة خلال شهر يونيو 2020 حملت على متنها أربعة أطنان من الإمدادات الطبية دعماً للقطاع الطبي ونحو أربعة آلاف من العاملين فيه إضافة إلى طائرة في فبراير الماضي على متنها 7.8 طن في إطار الدعم المستمر من دولة الإمارات لتعزيز الجهود الحكومية الرواندية المبذولة لتدعيم القطاع الصحي في مواجهة الجائحة". 

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أرسلت، حتى اليوم، أكثر من 2200 طن من الإمدادات والمعونات الطبية والإنسانية إلى أكثر من 135 دولة.

الامارات رواندا طائرة إمدادات عاجلة فيروس كوفيد-19 المعونات الطبية والإنسانية

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