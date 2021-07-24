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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة ترصد 8.3 مليار جنيه مصروفات الدعم على التنمية العام المالي الجاري

صدى البلد

رفعت الحكومة  من إجمالي الدعم والمنح الموجهة لمجالات التنمية خلال العام المالي الجاري إلي 8.3 مليار جنيه بمعدل زيادة بلغ 6.435 مليار جنيه عما تم ادراجه بموازنة العام المالي السابق بقيمة تبلغ 2.81 مليار جنيه.


كشفت بيانات الموازنة العام للدولة عن العام المالي الجاري عن وصول إجمالي الانفاق العام بالموازنة العامة بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 321.301 مليار جنيه مقابل 305.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي.

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وثبتت الحكومة من دعم تنمية الصعيد بقيمة 250 مليون جنيه خلال العامين الماليين الجاري والماضي .


ورفعت الحكومة من الانفاق العام علي مصروفات دعم الاسكان الاجتماعي سواء الدعم النقدي الموجه لتمويل محدودي الدخل او ترفيق الوحدات السكنية لتصبح 7.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 2.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي.


وبلغ إجمالي الانفاق العام علي دعم برامج التنمية الاقتصادية لنحو 12.124 مليار جنيه في العام المالي الجار مقابل 12.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
 

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