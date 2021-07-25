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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة الزراعة: الثروة الحيوانية توفر 60% من الاكتفاء الذاتي

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه فى مطلع عام٢٠٢٠ كانت هناك توقعات بتغطية ٥٢% من احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية، طبقا للاحصائيات والحصر الدقيق للثروة الحيوانية.

وأضاف طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" على قناة "cbc"، أنه مع نهاية عام ٢٠٢٠ ووجود الدعم اللوجيستى والفنى والمالى، وأيضا مع الفرص التمويلية التى وفرتها الدولة ووزارة الزراعة وصل انتاج الثروة الحيوانية إلى ٥٨%.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أنه خلال فترة جائحة كورونا وفى ظل معاناة دول العالم من مشكلات، تتوافر المواد الغذائية وخاصة مصادر البروتين الحيوانى، وكانت مصر في ذلك الوقت لديها ثبات واستقرار سواء فى توافر الكميات والأسعار.

وأكد "طارق سليمان" أنه قبل عيد الأضحى دعا وزير الزراعة، اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء للانعقاد ودراسة الوضع الراهن، وبالفعل اجتمعت اللجنة ووافقت على استيراد عدد من الحيوانات سواء للأضاحى أو توافرها فى الأسواق.

طارق سليمان قطاع الثروة الحيوانية وزارة الزراعة جائحة كورونا عيد الأضحى

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