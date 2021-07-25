عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الفتاح العاصى يكشف أسباب اختيار القاهرة ضمن افضل الوجهات السياحية 2021

صدى البلد

قال عبد الفتاح العاصى خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الفضائية "الأولى" إن القاهرة اختيرت ضمن أفضل 100 وجه سياحية لعدة أسباب منها المشاريع السياحية، التى انشأت مثل "ممشى أهل مصر".

وتابع:" افتتاح وتطوير عددا من المتاحف مثل المتحف القومى للحضارة وإقامة حفل أسطورى كبير تابعه العالم".

وأكد عبد الفتاح العاصى أن دمج وزارتى السياحة والأثار  فى وزارة واحدة كان له مردود إيجابى كبير على كليهما.
 

وكان قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، إن عودة السياحة الروسية إلي مصر ستساعد في تنشيطها بصورة أسرع وأقوي وبالتالي انتعاش الاقتصاد ككل.

وتابع العاصي" سماح روسيا بعودة السياح إلي مصر يؤكد أنها وجهة مطلوبة علي مستوي العالم لجذب السائحين، مضيفا:" استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ 9 أغسطس".

وأكد مساعد وزير السياحة والآثار، علي استعداد الوزارة منذ فترة بالإجراءات الاحترازية في جميع الفنادق والمقاصد السياحية لاستقبال السياحة في موسم الصيف، مضيفًا أنه تم تشكيل لجان تفتيش مستمرة للتأكد من تطبيق الضوابط.

وأشار إلي أنه سيتم الانتهاء من تطبيق تلك المعايير بالفنادق نهاية أكتوبر في جميع المحافظات، لافتا إلى التنسيق بين غرف الفنادق ووزارتي الصحة والسياحة لمنح شهادات السلامة الصحية لـ 400 فندق من أصل 570 بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ولفت إلي أنه  تم البدء في إعادة تطوير جميع الفنادق في مصر بشكل يتماشى مع المعايير العالمية، مشيرا إلى الانتهاء من تطبيق تلك المعايير على فنادق مدينة الغردقة وضواحيها.

القاهرة وجه سياحية المشاريع السياحية ممشى أهل مصر السياحة والاثار

ترشيحاتنا

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

الصحة: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

التحالف يعلن اعتراص وتدمير مسيرة حوثية باتجاه السعودية

ضياء السيد: صالح جمعة حاطط جدول ولم أفقد الأمل في التزامه

هل يجب الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة ؟ يسقط في 3 حالات

ضياء السيد: تصريح سيد عبد الحفيظ أكد لي إن الدوري ممكن يبوظ.. وأوافق على كلامه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

معانا لإنقاذ إنسان تحمي فنانة بـ عائلة الحاج متولي من التشرد|شاهد

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ