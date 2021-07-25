عبد الفتاح العاصى يكشف أسباب اختيار القاهرة ضمن افضل الوجهات السياحية 2021

قال عبد الفتاح العاصى خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الفضائية "الأولى" إن القاهرة اختيرت ضمن أفضل 100 وجه سياحية لعدة أسباب منها المشاريع السياحية، التى انشأت مثل "ممشى أهل مصر".

وتابع:" افتتاح وتطوير عددا من المتاحف مثل المتحف القومى للحضارة وإقامة حفل أسطورى كبير تابعه العالم".

وأكد عبد الفتاح العاصى أن دمج وزارتى السياحة والأثار فى وزارة واحدة كان له مردود إيجابى كبير على كليهما.



وكان قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، إن عودة السياحة الروسية إلي مصر ستساعد في تنشيطها بصورة أسرع وأقوي وبالتالي انتعاش الاقتصاد ككل.

وتابع العاصي" سماح روسيا بعودة السياح إلي مصر يؤكد أنها وجهة مطلوبة علي مستوي العالم لجذب السائحين، مضيفا:" استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ 9 أغسطس".

وأكد مساعد وزير السياحة والآثار، علي استعداد الوزارة منذ فترة بالإجراءات الاحترازية في جميع الفنادق والمقاصد السياحية لاستقبال السياحة في موسم الصيف، مضيفًا أنه تم تشكيل لجان تفتيش مستمرة للتأكد من تطبيق الضوابط.

وأشار إلي أنه سيتم الانتهاء من تطبيق تلك المعايير بالفنادق نهاية أكتوبر في جميع المحافظات، لافتا إلى التنسيق بين غرف الفنادق ووزارتي الصحة والسياحة لمنح شهادات السلامة الصحية لـ 400 فندق من أصل 570 بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ولفت إلي أنه تم البدء في إعادة تطوير جميع الفنادق في مصر بشكل يتماشى مع المعايير العالمية، مشيرا إلى الانتهاء من تطبيق تلك المعايير على فنادق مدينة الغردقة وضواحيها.