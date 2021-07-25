التحالف يعلن اعتراص وتدمير مسيرة حوثية باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وبحسب "العربية"، اعترض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودمر ما مجموعه 4 طائرات مسيرة باتجاه جنوب السعودية.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية إحباط محاولات الميليشيات العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

ويتخذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

ومساء السبت، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

كما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية تجاه جازان.