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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلود منسي تخسر في منافسات الشراع بـ أولمبياد طوكيو

صدى البلد

ودعت خلود منسي لاعبة المنتخب المصري للشراع منافسات  دورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها طوكيو خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس .

وحققت خلود منسي المركز 36 في سباق 1/6 ليزر بزمن 3:13 دقيقة بفارق ثلاث دقائق عن الاسبانية كريسينا باجو صاحبة المركز الأول.

وتعد مشاركة ثنائي المنتخب خلود منسي وعلي بدوي في اولمبياد طوكيو 2020 هي الثالثة لمصر في تاريخ أولمبياد الكبار، حيث شارك الثنائي مؤمن معروف ربيع سويلم، وسلمى وائل إبراهيم صدقي في أولمبياد الشباب الأخيرة والتي أقيمت صيف 2018 بمدينة بيونس أيرس الأرجنتينية.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد طوكيو بواقع 137 لاعب ولاعبة في 27 رياضةبواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

خلود منسي المنتخب المصري للشراع دورة الألعاب الأولمبية اولمبياد طوكيو طوكيو 2020

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