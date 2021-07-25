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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. "التكييف الشرعي والقانون للمستجدات المعاصرة" مؤتمر في جامعة الأزهر بطنطا

غدا ..تدشين مؤتمر
غدا ..تدشين مؤتمر بعنوان" التكييف الشرعي والقانون للمستجدات

تطلق كلية الشريعة والقانون بفرع جامعة الأزهر بطنطا، غدا الاثنين، مؤتمرها العلمي الدولي الرابع  تحت عنوان "التكييف الشرعي والقانون للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي" ،برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، و الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتجري فعاليات المؤتمر يومي 26، 27 يوليو بمقر كلية الشريعة والقانون بطنطا بحضور كوكبة من كبار علماء جامعة الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية في الوطن العربي، بإشراف الدكتور ماهر أحمد عامر عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا "رئيسا" ، والدكتور حمدي أحمد سعد وكيل الكلية للدراسات العليا "مقررا" ، والدكتور محمود حامد عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويهدف المؤتمر، إلى وضع ضوابط محددة لدراسة المستجدات ومن ثم تكييفها بصورة لائقة مع تطور المحتمع تلبية احتياجاته، وإلقاء الضوء على بعض التكييفات التي قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، وإبراز منهج الإسلام الوسطي في تداول المستجدات وأنه لا إفراط ولا تفريط وبيان العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية ودراسة المستجدات المعاصرة، كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الآثار العلمية للاختلاف في تكييف المستجدات في جميع المجالات.

كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا التكييف الشرعي والقانوني مؤتمر علمي شيخ الأزهر علماء الازهر

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