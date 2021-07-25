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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة مسجون بسبب غيبوبة سكر فى القليوبية

حملات امنية
حملات امنية

توفى مسجون داخل سجن مركز شرطة شبين القناطر فى القليوبية إثر غيبوبة سكر أصيب بها داخل الحجز وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد وفاة مسجون فى سجن مركز شرطة شبين القناطر إثر غيبوية سكر انتقلت أجهزة الأمن الى السجن.

وتبين ان المتوفى يدعى " ج ز د " 36 سنه صادر ضده حبس 6 أشهر فى قضية نفقة وأنه قضى فترة العقوبة وقبل خروجه بأيام أصيب بغيبوبة سكر داخل السجن وتوفى وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة العامة فتولت التحقيق. 

 

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