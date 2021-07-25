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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من شوقي غريب بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

شوقي غريب
شوقي غريب

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه سيتم التركيز في المباراة القادمة أمام أستراليا على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للإبقاء على آمال التأهل للدور المقبل من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

وقال شوقي غريب، في تصريحات عقب الخسارة من الأرجنتين: “لا أبحث عن أعذار بعد الخسارة أمام الأرجنتين، وما زال هناك فرصة للصعود”.

  

وأضاف: “لدينا فرصة أخيرة للصعود، وننتظر نتيجة مباراة أستراليا وإسبانيا التي تقام بعد قليل، وسنلعب على الفوز المباراة المقبلة”.

 

وبسؤاله عن غياب اللاعب المهاجم الصريح، قال شوقي غريب: “لا أبحث عن أعذار ونمتلك أكثر من لاعب يستطيع اللعب وتعويض غياب مصطفى محمد مثل أحمد ياسر ريان ورمضان صبحي وإبراهيم عادل”.

 

وأشار شوقي غريب، خلال تصريحاته، إلى أن مصطفى محمد واحد من اللاعبين المميزين، وأنه في حالة وجوده كان إضافة للمنتخب ولكن كل العناصر الموجودة لديها القدرة على تقديم الأفضل.

 

مباراة منتخب مصر ضد الأرجنتين 

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على سابورو دومي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

 

قدم منتخب مصر أداءً جيدا على المستوى الدفاعي رغم استقبال هدف، ولكن علي المستوى الهجومي مازال هناك أزمة كبيرة لدى رمضان صبحي في إنهاء الكرة داخل الشباك.

 

وصل منتخب مصر لمرمى الأرجنتين أكثر من مرة، إلا أنه  فشل في تسجيل هدف.

 

تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف على منتخب مصر الأوليمبي في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

 

وأحرز فاكوندو ميدينا الهدف فى الدقيقة 52 بعد متابعة جيدة للضربة الركنية التى حولها زميله فى القائم الأيسر للحارس ثم متابعة جيدة بتسديدة قوية داخل المرمى.

 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث حافظ منتخب مصر على نظافة شباكة باستماتة أمام هجمات الأرجنتين، ولعل أخطرها تسديدة جويتش مهاجم الأرجنتين، التي اصطدمت في العارضة في الدقيقة 5.

 

وأهدر رمضان صبحي فرصة هدف لمنتخب مصر بعد الانفراد بمرمى منتخب الأرجنتين، وذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

 

وتابع مسلسل إهدار الفرص لمنتخب مصر أحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

 

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أسامة جلال، كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق، وعمار حمدي

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.


تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: ليديسما.
خط الدفاع: فوينتي - بيريز - ميدينا - كلاوديو برافو.

خط الوسط: فالونزويلا -  فييرا فاووستو - إيزيكيل باركو - فاوستو فيرا.

خط الهجوم: أدولفو جايش-  أليكسيس ماك أليستر.

 

ويبحث منتخب مصر الأولمبي عن تحقيق المفاجأة الثانية بالفوز على الأرجنتين والحفاظ على آماله في التأهل لدور الثمانية بعد التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب إسبانيا بدون أهداف.

 

وكان منتخب مصر الأولمبي تعادل في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف، بينما خسرت الأرجنتين بهدفين أمام منتخب أستراليا.

شوقي غريب طوكيو 2020 مصر استراليا الأرجنتين

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