5 اختبارات وكشف طبى ..المحطات النووية تستأنف تسلم ملفات مسابقة الوظائف

تستأنف اليوم هيئة المحطات النووية ، استلام ملفات المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها ، بعد توقفها لمدة أسبوع بمناسبة أجازة عيد الأضحى المبارك ، وسيستمر تسلم الملفات حتى ٤ أغسطس المقبل.

وأوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء ، أن المرحلة الثانية من مسابقة الوظائف الخاصة باستلام الملفات من المتقدمين ستنتهي يوم ٤ أغسطس المقبل وبعد ذلك سيتم البدء في المرحلة الثالثة والخاصة بالاختبارات.

وأشار رئيس الهيئة في تصريحات صحفية ، إلى أن لجنة المراجعة ستقوم بمراجعة كافة الملفات التي سيتم تجميعها واختيار منها المطابق للمتطلبات والشروط فقط ولن يتم النظر الي الملفات غير المكتملة أو غير المستوفية للشروط المعلن عنها بالمسابقة.

وأشار إلي أنه سيتم التواصل مع المتقدمين أصحاب الملفات المطابقة للشروط لإبلاغهم بمواعيد وأماكن الإختبارات بعد الانتهاء من مواعيد استلام الملفات.

وأوضح رئيس الهيئة أن أكثر التخصصات المطلوبة، التخصصات الهندسية ومطلوب منها ٢١٤ موظف بتخصصات مختلفة من الأقسام الهندسية "مدني –عمارة- كهرباء ميكانيكا- نووي – كيمياء"، بالإضافة لمجموعة وظائف العلوم والمحاسبين والأطباء البشريين فقط ووظائف التنمية الإدارية والتي تتطلب مؤهل عالي مناسب وكذلك وظائف القانونيين، لافتا إلى وظائف العلوم المعلن عنها ١٣ وظيفة ومجموعة المال والاقتصاد والتجارة مطلوب فيها 12 وظيفة ووظائف الطب البشرى مطلوب فيها 7 وظائف و وظائف التنمية الإدارية مطلوب 28 وظيفة ووظائف القانونين مطلوب 2 والوظائف المكتبية 15 والوظائف الفنية 9.

ولفت إلي أن اجمالي عدد الوظائف 300 وظيفة ، 226 منهم سيكون عملهم في بمقر المحطة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح و74 سيكون مقر عملهم في القاهرة، مع الاعتبار أنه من الممكن أن يتم نقل مقر عملهم للضبعة أيضًا لاحقا .

5 اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف

وتبدأ هيئة المحطات النووية في المرحلة الثالثة من المسابقة والخاصة بالاختبارات بعد الانتهاء من استلام الملفات الشهر المقبل.

ولم يتم تحديد موعد الاختبار الا للاشخاص المطابقين لشروط مسابقة الوظائف فقط فمثلا يشترط الا يزيد السن على 45 عامًا للمتقدمين لوظائف الدرجة الأولى و40 عاما لوظائف الدرجة الثانية و35 عاما لوظائف الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة بالاضافة إلى نظام التعاقد كما يشترط أن يكون شهادة التخرج بتقدير جيد بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وسيتم تخصيص مكان للاختبارات بمقار المباني التابعة للهيئة سواء في مدينة نصر او العباسية، وقامت الهيئة بالفعل بتجهيز بعض القاعات بأجهزة الكمبيوتر بحيث يدخل المتقدم الإختبار داخل قاعة الحاسب الألي.

وسيتم إجراء الاختبارات لكل مجموعة لمدة ساعة تقريبا، وسيتم اجراء الاختبارات لأكثر من مجموعة في اليوم الواحد علما أن قبل موعد الاختبارات يتم ابلاغ كافة من تنطبق عليهم الشروط بالميل والتليفون إضافة للعناوين المسجلة مع التأكيد انه قبل مغادرة أي شخص يكون على دراية ومعرفة بنتيجة الاختبار من باب الشفافية والنزاهة بالمسابقة.

ومن يجتاز الاختبار الأول يتأهل للاختبار الثاني وهو اختبار فني تخصصي خاص بالحاسب الألى بمركز إعداد القادة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهو اختبار مميكن ، حيث يتم ارسال أسماء الناجحين والراسبين أيضا في أظرف مغلقة، والنجاح فيه لا يقل عن 65% و النتيجة تظهر فور الاختبار مباشرة والنجاح شرط من شروط النقل للاختبار التالي.

أما الاختبار الثالث الخاص باللغة الإنجليزية وهو اختبار مميكن يتم اجراؤه بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة، و نسبة النجاح لا تقل عن 65% والنتيجة يتم ارسالها في أظرف مغلقة من معهد اللغات ويكمل بعدها الناجحون الاختبارات .

أما الاختبار الرابع وهو اختبار السمات الشخصية وقياس القدرات الإبداعية والثبات الانفعالي وقياس القدرة على الابتكار ومجموعة من قياسات السمات الشخصية المختلفة أهمها مقاومة الانحراف والضغوط وهي تماثل الاختبارات التي يتم اجرائها عالميا في هذا المجال و تتم بأحد الجهات المتخصصة في مجال القياسات النفسية والسلوكية وتتم بسرية تامة لأنها تكشف السمات الشخصية لكل متقدم، ثم تأتى اختبارات المواجهة وهو الاختبار الخامس .

ويعتبر اختبار المواجهة من أهم الاختبارات وسيتم من خلال لجنة مكبرة تشمل ممثلين من بعض الوزارات وممثلي جهات متعددة وتضم أيضا عناصر عالية المستوى من الهيئات النووية ووزارة الكهرباء وجهات خارجية يتم مقابلتهم جميعا مع كل من اجتازوا الأربع اختبارات السابقة وسيتم تصفية المتقدمين وفقا لتقييمات اللجنة ودرجات الاختبارات.

وبعد ذلك ينتقل الناجحين من اختبار المواجهة الي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الكشف الطبي وسيتم اجراؤه على من تم قبولهم واجتازوا كافة الاختبارات السابقة للعمل بالهيئة.

وأكد الوكيل أن من شروط العمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هو عمل إقرار أو تعهد بقبول العمل بمقرات الهيئة سواء في القاهرة او في الضبعة وفقا لحاجه العمل.

وعن تدريب الناجحين في تلك المسابقة أوضح الوكيل أن الناجحين في مسابقة التعيين في الهيئة سيتم تدريبهم حسب كل وظيفة حتي يتلقي التدريب المناسب له سواء داخل الهيئة او خارج الهيئة وسواء داخل مصر او خارج مصر حسب طبيعة كل وظيفه ودوره العامل بها .