مدلك في المقاعد.. كيا تقدم كارنفال هاي ليموزين الجديدة 2022.. صور

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية، عن معلومات تخص النموذج الجديد كليًا من كيا كارنفال هاي ليموزين موديل 2022 والتى ستضم أربعة مقاعد بدلا من ثلاثة بمقصورة أكثر فخامة وراحة.

وأكد خبراء السيارت، أنه من غير المحتمل إطلاق السيارة كيا كارنفال هاي ليموزين موديل عام 2022 في الولايات المتحدة.

وأوضحت كيا أن السيارة كيا كارنفال هاي ليموزين موديل عام 2022 ستضم صفين مع اثنين من كراسي الاسترخاء بريميوم في الأمام والخلف، كل منها مزين بجلد نابا بتطريز ثلاثي الأبعاد يحاكي الموجود في مقصورة طائرة من الدرجة الأولى وطاولة خاصة لكل منهم.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة كيا كارنفال هاي ليموزين موديل عام 2022، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات تتحكم فى التعديلات الكهربائية الخاصة بكراسى السيارة والتحكم فى الإضاءة وتكييف الهواء بالاضافة إلى جهاز تلفزيون ذكي مقاس 21.5 بوصة.

بالإضافة إلى ضم المقصورة الداخلية للسيارة كيا كارنفال هاي ليموزين، علبة خزانة ساخنة وباردة يمكنها استيعاب المشروبات، بالإضافة إلى حاملات أكواب يمكن تسخينها أو تبريدها.

وتضيف شركة كيا، إلى إنه هناك مدلك الآلي مدمج لتدليك مريح للقدم بالسيارة كيا كارنفال هاي ليموزين موديل عام 2022، ومن الممكن للراكب أن يحفظ حذائه في صندوق تخزين الأحذية في المقعد الخلفي.

أما عن سعر السيارة كيا كارنفال هاي ليموزين موديل عام 2022، فتأتى بقرابة 75.500 دولار.