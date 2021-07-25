عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية الفرنسي يقيل إمامين بسبب خطبة عن المرأة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانين، اليوم الأحد، إقالة إمامين بسبب إلقائهما خطبا اعتبرها منافية لقيم الجمهورية الفرنسية.

 

وقال درمانين في تغريدة على موقع "تويتر": "بطلب مني، تم إنهاء عمل إمامين في هوت دو سين، ولوار، بسبب خطب غير مقبولة".

وأضاف: "نحن نحارب بلا كلل أولئك الذين يستهزؤون بقواعد وقيم الجمهورية".

وجاء قرار وزير الداخلية الفرنسي، بفصل مادي أحمدا، إمام مسجد "التقوى" السابق، بعد أن نشرت عضو المجلس البلدي إيزابيل سربلي، مقطع من خطبته يوم عيد الأضحى على موقع "تويتر" والتي استشهد فيها بآيات موجهة إلى نساء النبي محمد عليه السلام من سورة الأحزاب.

وطبقا لسربلي ودرمانين، فإن الآيات تقلل من مكانة المرأة وتتنافى مع قيم المساواة بين الجنسين وتطالب النساء بعدم التبرج.

ودافع الإمام أحمدا عن خطبته بالقول إن الآيات أُخرجت  من سياقها، وأكد أن الإسلام لا يطالب المرأة بالبقاء في المنزل.

حربق غابات بـ فرنسا يتسبب في قطع الكهرباء عن إسبانيا والبرتغال.. صور

تونس.. قيس سعيد يشرف على استلام لقاحات كورونا قادمة من فرنسا

وزير الداخلية الفرنسي إقالة خطب المراة الجمهورية الفرنسية

ترشيحاتنا

أفغانستان.. اعتقال 4 من طالبان لتورطهم في الهجوم على القصر الرئاسي أثناء صلاة العيد

جونسون يخشي الموت.. سلالة "بيتا" تبث الرعب في قلوب البريطانيين

مدلك في المقاعد.. كيا تقدم كارنفال هاي ليموزين الجديدة 2022.. صور

بعد تأجيله.. تعرف على التفاصيل والموعد الجديد لمزاد سيارات العريش

أبرزها حماية دردشاتك.. تعرف على مميزات واتس آب الجديدة لعام 2021

هل يساوي الله الأغنياء بالفقراء يوم القيامة؟ شاهد رد الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

طوكيو 2020 .. الارجنتين تفوز علي مصر بهدف دون رد

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

عقوبة صادمة على صالح جمعة .. ضياء السيد يطلق 5 قذائف قوية مع هانى حتحوت | شاهد

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر.. وصفات متعددة أبرزها بالموز وللرضع

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

فيديو

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ