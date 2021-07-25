حربق غابات بـ فرنسا يتسبب في قطع الكهرباء عن إسبانيا والبرتغال.. صور

أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 100 من السكان بسبب اندلاع حريق ضخم، دمر أكثر من 850 هكتارا من الغابات، بينما يعمل 900 رجل إطفاء على مكافحته.

وبحسب "بي إم إم تي في" الفرنسية، اندلع حريق كبير، السبت، بالقرب من الطريق السريع "إيه61" بين ناربون وكاركاسون، وعلمت القناة من رجال الإطفاء إنه لا توجد إصابات حتى اللحظة بسبب الحريق.

وأوضحت أنه سرعان ما انتشر الحريق وانتشر خارج الطريق السريع، على مستوى بلدة فونتكوفيرتي، حيث تم إجلاء 120 شخصًا إلى مبنى البلدية. لأسباب تتعلق بالسلامة، تم قطع الطريق السريع A61 في اتجاه تولوز-ناربون، بينما كان رجال الدرك في الموقع لإدارة تدفق حركة المرور.

وأشارت القناة إلى أنه من الصعب بشكل خاص السيطرة على حريق في منطقة يصعب على رجال الإطفاء الوصول إليها. ألسنة اللهب تتحرك حاليا من الشمال إلى الشرق. وقد احترق بالفعل ما لا يقل عن 850 هكتارا، فضلا عن حظيرة الطائرات التي لا يزال نشاطها مجهولا.

وكان 500 من رجال الإطفاء في الموقع في وقت مبكر من المساء، بما في ذلك 15 مجموعة تدخل، ومن المتوقع أن يتم تعزيزات أخرى في المساء، بما في ذلك حوالي مائة من رجال الإطفاء

وتتوقع السلطات تدخلا طويلا قد يستمر عدة أيام لحين السيطرة على الحريق.

تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي قرابة الساعة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال بواقع حوالي 107 آلاف منزل في فرنسا فقط، بحسب بيان صادر يوم السبت من شبكة نقل الكهرباء.