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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف علي مواعيد صرف رواتب الموظفين بالحكومة الشهر المقبل

رواتب العاملين
رواتب العاملين

تبدأ وزارة المالية، اعتبارا من ١٧ أغسطس المقبل في عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر أغسطس المقبل ولمدة ٥ أيام.

 

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية في تقرير صادر عنها، فإنه من المقرر صرف رواتب الموظفين بالدولة بأكثر من ٦٠ وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة علي مستوي ٣ مجموعات وظيفية علي مدار ٣ أيام تبدأ في ١٧ حتي ١٩ من أغسطس المقبل بواقع ٣٣ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الأولي ضمن المجموعة الأولي .

 

كما سيتم صرف رواتب العاملين بـ ٢٠ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف ١٣ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.


وسيتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية خلال يومي ٢٢و٢٣ من أغسطس المقبل وعلي مدار يومين لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة علي مستوي الجمهورية .


وقالت وزارة المالية، أن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، حتي يتسني للعاملين بالدولة تدبير احتياجاتهم.


ومع اندلاع جائحة كورونا، نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا علي بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة للتيسير عليهم ومنع التزاحم علي ماكينات الصراف الالي ATM  ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.

المالية صرف رواتب العاملين رواتب العاملين رواتب الموظفين لجهاز المصرفي

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