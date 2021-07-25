نيافة الأنبا توما يترأس القداس الاحتفالي للأب يعقوب جابر بكنيسة الخزندارية

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي للأب يعقوب جابر، بمسقط رأسه بالخزندارية، وذلك والذى سُيم فى الخامس من مارس الماضي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالخزندارية.

جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ونائبه، المونسينور أنطوان توفيق، والأب إبرام نوح، والأب يؤانس صابر، راعيي الكنيسة، والأب فريد فايز، راعي كنيسة الشيخ زين الدين، والأب فراسبار من الأباء الأفريكان، والأب يوحنا عطية، والشماس الإكليريكى جرجس ناروز، وراهبات المحبة بالخزندارية، والغنايم.