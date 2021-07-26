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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية و الآسيوية في البنك الأهلي اليوم الأثنين 26-7-2021

العملات - الاجنبية
العملات - الاجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري  خلال تعاملات اليوم الأثنين 26 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: 

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين 15.62جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع . 

سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين 12.38 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين 11.49 جنيه للشراء و 11.63جنيه للبيع.


ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين


سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين فى البنك الأهلى نحو 18.36 جنيه للشراء و 18.52جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 21.43جنيه للشراء و 21.66 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.93جنيه للشراء و 17.11 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 2.46 جنيه للشراء و2.49 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.75جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع .

استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.79جنيه للشراء و1.81جنيه للبيع .

اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.12جنيه للشراء و 14.27جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين عند 2.40 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .
 

العملات الاجنبية البنك الاهلي الجنيه المصري اليوم الأثنين جنيه

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