زيادة المصروفات.. تعرف على تفاصيل اجتماع النواب مع المدارس الخاصة

كشفت النائبة رشا فايز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مع ممثلي المدارس الخاصة.



وأكدت النائبة رشا فايز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه حضر الاجتماع ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمسئول عن شئون المدارس الخاصة في الوزارة، لتوضيح خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة.

وتابعت النائبة رشا فايز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، أنه كانت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عقدت عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية، لمناقشة مشكلات مدارس النيل، وطالبت اللجنة بضرورة وضع خطة للانتهاء من الـ100 مدرسة للنيل.

وتابعت النائبة رشا فايز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، انه التى تلقى دعم رئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى كمشروع قومي، وذلك ضمن خطة التنمية 2030، مطالباً بسرعة الانتهاء من الـ16 مدرسة المقرر لها العامين القادمين، ليكون الإجمالى 25 مدرسة، حيث إنها تقدم تعليم جيد وشهادة دولية معتمدة.

وأكدت النائبة رشا فايز، أن جلسة اليوم شهدت حضور أولياء أمور وممثلين للمدارس الخاصة، وأول شكوى كانت بخصوص مصروفات الدراسة وزيادتها والرقابة ومستوى المعلمين كما عرض أصحاب المدارس الخاصة مشاكلهم .



وأوضحت النائبة رشا فايز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، أن جلسة جديدة ستعقد غدا لمتابعة المناقشات والخروج بنتيجة سيتم إعلانها.