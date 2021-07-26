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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتقسيط وبدون مقدم.. طريقة تحويل سيارتك من بنزين إلى غاز طبيعي

زيادة أسعار البنزين
زيادة أسعار البنزين

أعلنت يوم الجمعة الماضية لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تعديل أسعار البنزين السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالآتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وبعد زيادة أسعار البنزين يستعرض "صدى البلد" خطوات تحويل السيارات من بنزين إلى سيارات غاز طبيعي بالتقسيط بدون مقدم وفوائد بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع وزارة البترول.

وأتاح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر آلية لدعم أصحاب السيارات الراغبين في تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي عن طريق التقسيط وبدون مقدم أو فوائد.


المستندات المطلوبة

صورة من رخصة السيارة

صورة من بطاقة مالك السيارة

صورة من بطاقة الضامن

إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث


التوجه بالمستندات المطلوبة إلى مراكز تحويل تابع لشركتي كارجاس أو غاز تك في محطات البنزين المنتشرة في المحافظات، والتقدم بطلب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي؛ حيث يتم فحصها من جانب فني لتحديد التكلفة التي تتراوح بين 6500 و8000 جنيه، ويتم تقسيط التكلفة الإجمالية إلى أقساط شهرية بدون مقدم وفوائد

 

أسعار البنزين البنزين السيارة غاز طبيعي البترول

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