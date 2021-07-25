مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات بزراعي المنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب عامل، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، علي الطريق الزراعي القاهرة - اسوان بزمام مركز أبوقرقاص، في جنوب المنيا تم نقل الجثث والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل ومقطوره وملاكي، علي الطريق الزراعي القاهرة أسوان، في المسافة بين مركزي ملوي وأبوقرقاص وتحديدا جنوب قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص، ونتج عن ذلك سقوط المقطوره والسيارة الربع نقل في ترعة الإبراهيمية، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة عامل.

انتقلت 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفي ملوي العام، والمصاب إلي مستشفي المنيا الجامعي.

أفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب محاولة التخطي الخاطي لإحدي السيارات الثلاث المنكوبة، حيث اصطدمت سيارة بأخري قادمة من الإتجاه المقابل، ونتج عن ذلك سقوط سيارتين بترعة الإبراهيمية بسبب شدة الارتطام.

وقد انتقل رجال الإنقاذ النهري للبحث عن أي مفقودين أخرين داخل ترعة الإبراهيمية وبحسب شهود عيان كانوا بموقع الحادث فأن السيارة الربع النقل كان يستقلها نحو 4 أشخاص، والسيارة المقطوره كان يستقلها شخصان، والسيارة الملاكي شخص واحد، كان بداخلها ولم تسقط داخل الترعة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وقد شهد الطريق الزراعي حالة من الارتباك والاختناق المروري جراء الحادث وتم تحويل مسار السيارات لشوارع جانبية، وقد انتقل رجال المرور لفتح الطريق الذي يربط بين مركزي ملوي وأبوقرقاص.

تم التحفظ علي مكان الحادث، وانتقل فريق من البحث الجنائي لمعرفة ظروفه وأسبابه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.