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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن ويثير التكهنات بشأن صحته

طبيب البيت الأبيض
طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن

توقع عضو الكونجرس الجمهورى رونى جاكسون، وكبير الأطباء السابق في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يستقيل من منصبه بسبب مشاكل صحية، خاصة فيما يتعلق باللياقة التي تؤهله للاستمرار في المنصب.

وأشار جاكسون إلى أن هناك "أخطأ خطيرة في حديث بايدن وأن الأمر سيزداد سوءا"، قائلا إن الرئيس لا يمكنه تكوين جملة متماسكة.

وأضاف عضو الكونجرس الجمهوري "يجب أن يخضع بايدن لامتحان معرفي حول قدراته الإدراكية ويجب الإعلان عن النتائج"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

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وتوقع طبيب البيت الأبيض السابق خلال إدارتي دونالد ترامب وباراك أوباما، أن الرئيس بايدن الذي شوهد هو يتعثر على قبل صعوده الطائرة الرئاسية ويواجه صعوبة في الحديث بشكل متماسك، سيجبر على ترك منصبه بموجب التعديل الخامس والعشرين في الدستور أو سيستقيل.

وتابع جاكسون "إذا كان أعضاء إدارة بايدن لا ينظرون في ضرورة استخدام التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس.. فعندئذ ستكون قضية أمن قومي.. إنها كذلك بالفعل".

وجاءت تعليقات العضو الجمهوري بعد يوم من تعثر بايدن مرارا وتكرارا وبدا مرتبكا، خلال إجابته على أسئلة في مقابلة على شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

والشهر الماضي، انضم جاكسون إلى عشرات النواب الجمهوريين الذين يطالبون بايند بإجراء اختبار للوظائف الإدراكية، مثلما فعل ترامب أثناء توليه منصبه، والإفصاح عن النتائج بشكل علني.

وقال الجمهوريون في رسالتهم "الشعب الأمريكي ... يستحق الشفافية الكاملة بشأن القدرات العقلية لأعلى سلطة منتخبة".

بايدن البيت الأبيض روني جاكسون صحة بايدن الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة

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