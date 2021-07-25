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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة.. اختراق الحاسوب الشخصي لنجل بايدن.. وترامب لا يتوقف عن السخرية

هانتر بايدن وترامب
هانتر بايدن وترامب

سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من النظرية القائلة بأن الاستخبارات الروسية اخترقت جهاز كمبيوتر هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

 

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ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال ترامب: "قال (هانتر) إنها روسيا، ألم تلاحظوا إنها ليست الصين بأي حال من الأحوال، لأنهم أصبحوا أثرياء من الصين، وليس من روسيا، يقولون دائما روسيا، وروسيا، وهذا فعلته مرة أخرى روسيا، هذا أمر مقزز".

وتم تسريب محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن إلى الصحافة بعد أن تركه في أحد المراكز لإصلاحه. وكان يحتوي علي صور هانتر بايدن مع مومسات، وكذلك معلومات مهمة أخرى.

وزعمت تقارير صحفية في وقت لاحق بأن روسيا قد تكون وراء تسريب هذه المعلومات، لكن لم يتم تقديم دليل.

واتهم خصوم سياسيون الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"التواطؤ مع روسيا"، لكن المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر لم يجد أي دليل على ذلك بعد تحقيق استمر عامين.

ترامب دونالد ترامب بايدن روسيا الرئيس الأمريكي هانتر بايدن الاستخبارات الروسية

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