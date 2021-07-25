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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدومينيكان.. رجل يطلق النار على زوجته ويقتل 6 أشخاص

جريمة قتل بالدومينيكان
جريمة قتل بالدومينيكان

قام رجل بقتل 6 أشخاص ، أمس السبت، بعد أن أطلق النار عشوائيا عليهم في جمهورية الدومينيكان وذلك قبل أن تتمكن الشرطة من قتله.

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وأفادت دياريو ليبرو المحلية أن الرجل البالغ من العمر 39 عامًا في بلدة هيجي شرقي الدومينيكان أطلق النار على زوجته أولاً، ما أصابها بجروح خطيرة، قبل أن يطلق النار عشوائياً على من حوله.

وقتل الرجل 6 أشخاص وأصاب ثمانية آخرين قبل أن تقتله الشرطة في تبادل لإطلاق النار.

وعلى الرغم من انخفاض معدل حوادث القتل في البلاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إلا أن جرائم العنف لا تزال شائعة في الدومينيكان.
 

جمهورية الدومينيكان الدومينيكان قتل 6 أشخاص جرائم العنف حوادث القتل

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