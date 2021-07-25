أفغانستان.. مقتل 11 من طالبان في غارة جوية.. و262 خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 11 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية في غارة جوية بولاية بدخشان شمالي أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، إنها قتلت ما يصل إلى 262 إرهابيا من طالبان في مختلف المقاطعات في غضون 24 ساعة فقط.

وقالت الوزارة أيضا إن 176 إرهابيا من طالبان أصيبوا خلال العمليات التي نفذتها القوات الأفغانية وتم تفكيك 21 عبوة ناسفة.

وفي محاولة لمنع طالبان من غزو المدن، فرضت الحكومة الأفغانية حظر تجول في جميع أنحاء البلاد تقريبًا ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام. وباستثناء العاصمة كابول ومقاطعتين أخريين، لن يُسمح بالحركة بين العاشرة مساءً والرابعة صباحًا.

ومع اقتراب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان من الاكتمال، يظهر محور إرهابي جديد في المسرح الجيوسياسي الأفغاني الباكستاني مع تقارب المصالح بين باكستان والصين وتركيا.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء زخم طالبان قبل محاولة استعادة الأراضي، حيث تخطط القوات الأفغانية لتوحيد قواتها حول أجزاء مهمة استراتيجيًا من البلاد.

وذكرت وكالة رويترز، أن الجيش الأفغاني يقوم بإصلاح استراتيجيته الحربية ضد طالبان لتركيز القوات حول المناطق الأكثر أهمية مثل كابول والمدن الأخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية.



وأضاف أوستن للصحفيين خلال زيارة إلى ألاسكا أنهم يعززون قواتهم حول المراكز السكانية الرئيسية".

وقال أوستن، متحدثًا في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الأمريكي لإنهاء مهمته في أفغانستان في 31 أغسطس: "فيما يتعلق بما إذا كانت ستوقف طالبان أم لا، أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد من أنها تستطيع إبطاء الزخم"، بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.