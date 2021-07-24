أمريكا تخصص 100 مليون دولار لحالات الهجرة الطارئة من أفغانستان

أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة في بيان تخصيص نحو 100 مليون دولار للتعامل مع حالات الهجرة الطارئة المرتبطة بالوضع في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "يتعلق الأمر بتلبية احتياجات عاجلة وغير متوقّعة للاجئين ومهاجرين أفغان، بينهم مترجمون وأفراد آخرون ساعدوا الجيش الأمريكي في أفغانستان وقد يطلبون الاستفادة من برنامج تأشيرات خاصّ وضعته الولايات المتحدة الأمريكية".

ويُفترض أن تنهي القوات الأميركيّة انسحابها من أفغانستان نهايةأغسطس، في وقت تحوّلت البلاد مسرحاً لهجوم شامل تشنّه حركة طالبان ويثير مخاوف من حدوث أزمة إنسانيّة.

وقالت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة إنّ نصف شعب أفغانستان المقدّر عددهم بـ39 مليونًا، يحتاجون إلى مساعدة، داعية المجتمع الدولي إلى الإبقاء على دعمه المالي للبلاد.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي يستعد لإيواء ما يصل إلى 35 ألف مترجم أفغاني وأفراد عائلاتهم في قاعدتين أمريكيتين في الكويت وقطر، وسط محاولات مكثفة لمساعدة أولئك الذين يواجهون عقاب طالبان جراء مساعدتهم للقوات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخطط جارية لبناء مساكن مؤقتة ومرافق أخرى في معسكر السيلية في قطر، ومعسكر بورينج في الكويت والتي سيتم تصميمها لإيواء المترجمين الفوريين من أفغانستان لمدة 18 شهرًا على الأقل.

وقال مسؤولون إنه يتم تجهيز آلاف الطرود الترحيبية، التي تحتوي على مواد صحية وأدوات للراحة ووجبات عسكرية معبأة لا تحتوي على لحم خنزير، لاستيعاب المتطلبات الغذائية للأفغان، الذين يدينون بالإسلام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن الخطط تهدف إلى استيعاب المترجمين الفوريين وعائلاتهم من أفغانستان في انتظار إنهاء التأشيرات الأمريكية لإعادة توطينهم بشكل دائم في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تكلف الاستعدادات الأخرى في القاعدتين الحكومة الأمريكية عدة مئات من الملايين من الدولارات.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن تصل مجموعة أولى من حوالي 2500 مترجم أفغاني وعائلاتهم إلى فورت لي بولاية فيرجينيا خلال الأيام المقبلة، وأن هؤلاء الأشخاص، الذين يشملون 750 متقدمًا وأفرادًا من عائلاتهم، سيقيمون في فورت لي لمدة أسبوع إلى 10 أيام قبل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة بشكل دائم.

وذكرت الصحيفة أن هناك طلبات لآلاف المترجمين الفوريين وعائلاتهم قد تستغرق عدة سنوات حتى تكتمل، في الوقت الذي يحقق فيه مقاتلو طالبان تقدمًا في جميع أنحاء أفغانستان.