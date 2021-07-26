عزاء والد محمد شبانة بدار مناسبات النخيل بالتجمع

يقام عزاء الراحل والد محمد شبانة الامين العام لنقابة الصحفيين ونائب مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بدار مناسبات النخيل بالتجمع الأول امام اكاديمية الشرطة عقب صلاة المغرب.

وكانت قد شيعت جنازة الراحل شبانة عبدالعزيز بدوي، والد الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الخميس الماضى بالدقهلية.

ونعى عددا كبير من الجماعة الصحفيين ونقابة الصحفيين والمجلس الاعلى لتنظيم الصحافة الراحل.

من جانب اخر يشاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده.