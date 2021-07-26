تعلم طرق الكتابة الصحفية وكتابة السيناريو ورشة تدريبية بـ آداب حلوان

تولي جامعة حلوان اهتماما كبيرا في مجال الدورات التدريبية من خلال وتقديم العديد من الدورات والورش التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب واكسابهم الخبرات الحديثة والتي تتوافق مع متطلبات العصر، ويأتي ذلك ضمن خطة الجامعة لتقديم الدور المجتمعي التى تقوم به بجانب الدور التعليمي.

يقدم مركز اللغات والاغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد الكلية مجموعة من الدورات والورش الفنية المتخصصة التي يقدمها قسم المسرح بالكلية.



ومن ضمن الدورات التدريبية دورة تدريبية ورشة كتابة إبداعية كتابة درامية وسيناريو سينمائي وتليفزيوني، وإذاعي، وكتابة صحفية وإعداد برامج فنية.

وتشير الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إلى أن الدورات متخصصة في مجال علوم المسرح لتنمية قدرات الطلاب والمتخصصين في هذا المجال المتميز والإبداعي.

وتعقد الورش التدريبية تحت إشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم المسرح اعتبارا من يوم ٢٥ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ على أن تعقد الورشة لمدة ٢٤ ساعة بواقع يومين أسبوعيا، وتستهدف الدورة التدريبية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين من داخل جامعة حلوان.

وعلى الراغبين فى الحجز والاستعلام التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالمبني الرئيسي.

جامعة حلوان تعقد دورة تدريبية فى فن الديكوباج



جدير بالذكر انه قد نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورش "فن الديكوباج" للمبتدئين.

عقدت الورش الفنية أون لاين وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك علي مدار يومين وشارك في الدورة التدريبية الأولى ( ٢١) متدرب، وشارك في الورشة التدريبية الثانية ( ٣٩) متدرب، وذلك تحت اشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها ابو حطب رئيس قسم رياض الأطفال، والدكتورة سامية نصيف توفيق استاذ مساعد مناهج وطرق تدريس التربية الفنية.



ويعد فن الديكوباج هو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية يتميز فن الديكوباج بأنه فن سهل رائع، إذ يمكن باستخدام خامات بسيطة وقديمة الحصول على لوحات فنية جميلة والحصول على قطعة أثاث بمظهر جديد مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، والتي تكتسب مظهرا فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية ، ويمكن تطبيقها على أسطح كثيرة مختلفة مثل الخشب، أو الكرتون، أو المعدن، أو الفخار، ويتفرع فن الديكوباج لثلاث أنواع هي نحت الفرنيش، نحت الزجاج، والديكوباج ثلاث الأبعاد أو الديكوباج البارز