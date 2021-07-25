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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم...تربية فنية جامعة حلوان تبدأ دورات تدريبية الأطفال فى الرسم والنحت

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تولي جامعة حلوان اهتماما كبيرا في مجال الدورات التدريبية من خلال وتقديم العديد من الدورات والورش  التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب واكسابهم الخبرات الحديثة  والتي تتوافق مع متطلبات العص، ويأتى ذلك ضمن خطة الجامعة لتقديم الدور المجتمعي التى تقوم به بجانب الدور التعليمي.

 

وقال  الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان إن الكلية تقدم دورات تدريبية لاكتساب المهارات والخبرات المميزة، وأن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية في تنمية المجتمع وخدمة البيئة وإيمانًا بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق  والوعي الفني لدى الشباب والطلائع.

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وصرح الدكتور محمود حامد بأن الكلية بدأت دورات الدراسات الحرة للأطفال حيث تضم الدورة ورش مختلفة  وتشمل :

1-رسم 
2-تلوين  
3-اشغال ورقية 
4-نسيج 
5-خزف 
6-نحت 
7-حلي

 

وأضاف عميد كلية التربية الفنية أن الدورة هذه الدورات الجميع سواء كان من الكلية أو الجامعة او خارجهما وتستمر خلال شهر يوليو واغسطس بواقع يومين في الأسبوع ولمدة ثلاث ساعات في اليوم، وأنه قد تم تخصيص رقم تليفون الاستفسار و الاستعلام عن أى شئ وانه للحجز يمكن التوجه لمكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .


يبدأ اليوم دورة الاطفال والتى تنطلق من اليوم الاحد الموافق 25 يوليو وتستمر حتى الثلاثاء ٢٤  أغسطس بحيث تكون مدة الدورة شهر واحد ٥ اسابيع بواقع ١٠ محاضرات .. محاضراتين أسبوعيا وفقا للجدول التالي :

اليوم الافتتاحي الأحد ٢٥ -٧ -٢٠٢١  اجتماع مع السادة أولياء الأمور والأطفال   ثم تبدأ محاضرة النحت.

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اليوم الثانى الاثنين ٢٦ - ٧ - ٢٠٢١  المحاضرة الأولى فى الرسم،  ثم يستمر الحضور  بعد ذلك يومى الأحد والثلاثاء حتى نهاية الدورة وفقا للجدول 


يتم إقامة معرض لأعمال الأطفال وافتتاحه الاثنين ٣٠ - ٨ - ٢٠٢١  ((يتم الالتزام بكافة الضوابط وطريقة التسليم والتى سيعلن عنها فى الاجتماع ))

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول الإرشاد الأكاديمي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام هذه الدورة بنظام الأون لاين عبر إبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

و من هذه الدورات دورة تدريبية حول الإرشاد الأكاديمي  الساعة الخامسة مساء  حتى العاشرة مساء بنظام الـ"أون لاين" يومي 27و28 يوليو 2021.

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