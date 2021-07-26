عائشة بن احمد بعد قرارت حل البرلمان وعزل الحكومة التونسية.. فلا عاش من خانها

حرصت الفنانة التونسية عائشة بن احمد، على مساندة الشعب التونسي بعد قرارت الرئيس قيس سعيد التي تضمنت عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان.



وكتبت عائشة بن احمد، عبر حسابها على انستجرام: "‏ فلا عاش في تونس من خانها

تحيا تونس 🇹🇳🇹🇳🇳🇹🇳🇹🇳"



وأعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء البرلمان الذي يرأسه رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشيرًا إلى أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

كما قرر قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية " الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

واقتحم المتظاهرون اليوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية في مختلف المدن، حيث شهدت ولايات تونسية مطالب بإسقاط حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان الذي تسيطر عليه الحركة.

وزعمت حركة النهضة - ذراع الإخوان في تونس - أن الرئيس قيس سعيد يقف وراء احتجاجات اليوم في معظم مناطق البلاد، وبث الفوضى والفتنة.

وقال رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة ''كل عمليات الحرق والتخريب التي تعرضت لها مقرات النهضة تقف وراءها تنسيقيات قيس سعيد التي توجه من غرفة مظلمة في قرطاج إلى جانب بعض البلطجية من المرتزقة".

وأضاف ''ما يريده قيس سعيد هو تنصيب نفسه الحاكم المطلق عن طريق تنسيقيات شعبوية فوضوية متحالفة مع البلطجية''.